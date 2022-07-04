寫文章，乃興趣兼減壓方法之一；與有緣讀者分享見聞所想，亦賞心樂事。伴我搦筆為文者，三寶也：貓咪、玫瑰花茶和朱古力，惟貓咪得觀大帝們興致，玫瑰花茶則視乎一己心情，但朱古力則是案頭必備。

朱古力是很多人的comfort food（安慰食糧），對我來說，心情好與不好，咀嚼它都很有soothing（撫慰）療效。為何市場總把朱古力跟愛情放在一起宣傳？為何朱古力變成情人節禮品？因朱古力含有Phenethylamine（苯乙胺，簡稱PEA），其實人類也會分泌PEA的，何時呢？蜜運戀愛中。朱古力和戀愛都會令體內PEA上升。但要吃只能選黑朱古力，因為黑朱古力的原材料可可，含有豐富礦物質、前花青素和大量Flavonoids（類黃酮），是上佳抗氧化物質，亦可保護細胞、維持心血管健康，更可增加大腦血液循環和氧氣的運送。二○一七年，期刊《Frontiers》發表的研究文章《Enhancing Human Cognition with Cocoa Flavonoids》證實，出席活動前兩小時吃黑朱古力，能提升記憶力和反應敏捷度。因此，要用腦時，吃黑朱古力幫到手。

有些朱古力製造商為了令產品可口，會把帶有苦澀味的可可成分移除，並以牛奶和糖份代替，那就全然不是那回事了。糖的害處之前已說過，此處不贅。至於牛奶，它會妨礙身體吸收可可成分裏的Epicatechin（表兒茶酚）-這是極有效的抗氧化類黃酮，有益心臟健康-朱古力與牛奶結合，等同廢了可可功效。那些曾一度非常流行的白朱古力，根本無可可成分，沒有抗氧化功效之餘，更含大量糖份和飽和脂肪。直接地說，牛奶朱古力和白朱古力，只是致肥又無益的垃圾糖果。因此，朱古力只能這樣吃：挑選黑朱古力，最好是選高可可含量（至少七成）、取自純可可粉、沒有牛奶和完全無添加糖。又，黑朱古力也含脂肪，不能狂食，建議每天不超過一至兩安士或三十至六十克。