Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角

意大利百年品牌Giovanni Pina近年積極進取，又有一間新店開於北角匯。今次特以意大利佛羅倫斯的春天象徵「紫藤花」為題，營造出優雅而華麗的庭園布置，煥發濃濃的意國春色之餘，全新的主餐牌料理，也為

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