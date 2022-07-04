Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 副刊版 2022/07/04 分享： 分享： 意大利百年品牌Giovanni Pina近年積極進取，又有一間新店開於北角匯。今次特以意大利佛羅倫斯的春天象徵「紫藤花」為題，營造出優雅而華麗的庭園布置，煥發濃濃的意國春色之餘，全新的主餐牌料理，也為 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 2022/07/02 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 2022/06/30 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 2022/06/29 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折 2022/06/27 富豪香港酒店龍蝦海鮮自助餐 每天首20位網上訂座可享75折 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 2022/06/25 city'super韓國美食節 嘗米芝蓮推介餐廳 醬油蟹料理 餐廳 菜式 意大利 蛋糕 北角 西班牙 北角匯 芝士