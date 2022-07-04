金磚擴員掌糧食能源 領「後西方」秩序？

大聲夾惡的不一定就是主流。冷戰除了美蘇兩大陣營對峙，其實還有更寬廣但鮮為人知的第三面。

1955年萬隆會議，亞非29國出席，代表全球逾半人口，是現代首次沒有西方列強的國際會議。會議提倡世界和平合作、民族獨立自決、反對殖民主義和霸權主義、反對在美蘇冷戰選邊站。會議將時任中國總理周恩來的《和平共處五項原則》引伸成十項，統稱「萬隆精神」，獲認為國際關係基本準則，並鋪路多國1961年正式成立不結盟運動。

無奈的是，這些都是貧窮落後的國家，加上徒有共同精神，缺乏具體行動目標，不結盟運動可謂毫無作為，各國實際上仍受冷戰支配。中國當年與蘇聯有盟約（縱因中蘇交惡名存實亡），加上和多國關係緊張，未有加入運動；印度後來與蘇聯走近，幾成準軍事同盟；埃及亦因現實原因，先後投向蘇聯及美國；南斯拉夫堅持到冷戰結束，卻逃不過解體。

金磚峰會 凸顯西方排斥俄國局限

今天，西方仍在設法延續他們支配多年的全球秩序。美國更借俄烏戰爭傳播「新冷戰」非我即敵世界觀，施壓各國選邊站。上周七國集團（G7）及北約峰會，哪怕對付俄羅斯和穩定經濟已力不從心，也不甘忘記「應對中國」。北約峰會更離奇拉上日、韓、澳、紐參加，毫不掩飾將北大西洋軍事同盟亞太化，攪亂歐洲再來亞洲製造衝突，將台海變成另一烏克蘭的野心。

問題是，他們還活在過去，今天世界已非60年前的格局。非西方國家不再加起來也那麼弱小之餘，今次更有明確共同利益，驅動他們重新團結起來，就全球秩序話語權與美國操縱的西方拔河。

6月下旬金磚國家第十四次峰會，內容平心而論主要都是堅持多邊主義、深化務實合作、改革全球治理，與以往差不多，但今次金磚峰會的背景，卻使其對國際格局巨變別具啟示：世界不是一些西方國家描述的非黑即白，你不跟他們「好人」走就是「壞人」，他就要消滅你，而他們更已失去了這樣做的能力。

《華爾街日報》形容，金磚峰會給予俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）自俄羅斯揮軍烏克蘭4個月以來，最高級別國際舞台，嚴酷提醒了美國為首西方排斥莫斯科的局限，凸顯了俄羅斯對世界不同角落的重要，以及其他關鍵國家並無意加入西方杯葛俄羅斯。

的確，今天世界已不再掌握在少數西方國家手上。G7在1970年代成立時，美、日、德、法、英、意、加就是世上經濟實力最強的7個西方國家，合共佔全球GDP約70%。這比率現已降至40%左右，而七國只佔全球人口10%。

G7佔全球GDP降至40% 金磚趨升

中國、印度、俄羅斯、巴西、南非金磚五國佔全球經濟26%、人口超過40%。國際貨幣基金組織（IMF）曾料，金磚五國2030年會佔全球逾半GDP，這縱是新冠疫情前的預測，但此消彼長之勢已很明顯。

更重要的是，今次金磚峰會同意推進擴員進程，準備接收更多成員。這在5月金磚國家同新興市場和發展中國家外長會有迹可循，哈薩克、沙特阿拉伯、阿根廷、埃及、印尼、尼日利亞、塞內加爾、阿聯酋、及泰國9國當時參加了會議。看近期俄羅斯口風，阿根廷及沙特阿拉伯有可能率先入會。另外，伊朗亦表示，已申請加入金磚國家。

這些國家看似「炒埋唔夠一碟」，但也正是這樣很容易被人低估。國際危機往往是破除慣性思維，重新評估舊有認識是否仍然適用的好時候。大家原本覺得好打得的戰鬥民族，真正軍事水平……呵呵。同理，以為掌握絕對經濟優勢的發達國，原來卻無法絞殺一個GDP十甲不入的「蠻夷」，反而弄得自己糧食、能源、原材料甚麼都短缺……嘻嘻。

糧食能源原材料，這些人類社會必需的基礎資源和產能集中在哪？正是看似「炒埋唔夠一碟」的非西方、發展中國家！

資源聚焦發展中國家 掌西方飯碗

阿根廷是全球第三大豆（繼巴西、美國後）和葵花籽（繼俄、烏後）生產國，多種作物產量皆高踞五大或十大。印尼是最大棕櫚油（幾乎所有食品工業必用）生產兼出口國，也是鎳（電動車電池所需金屬）最大產地。泰國除了米夠香，也是最大天然橡膠生產國。尼日利亞早已超過南非，晉身非洲最大經濟體，更是非洲最大稻米和高梁產地。沙特阿拉伯不用說，最大石油出口國。哈薩克則是天下第一產鈾國。這都只是略舉一二。

如今地緣衝突、陣營對抗打散全球供應鏈之餘，美國還在大幅加息，新興市場通脹走資借債成本急增，危如累卵。發展中國家正因為西方所作所為，無辜付出沉重代價。

發展中國家單個看無疑勢孤力弱，只能任由手執金融、制裁大棒的個別國家擺布。惟他們一旦認真團結起來，有效分配資源，不但自身溫飽無憂，還有望扭轉形勢，掌管西方的飯碗。就如地主與農民，到底誰養活誰？

金磚現有五國糧產約佔全球三分一，現正帶頭點起星星之火，締造更公平、更民主的「後西方」世界秩序。

金磚擴員若果順利，會形成齊集上述發展中國家所長，加上中國、印度稻米、小麥、棉花；俄羅斯大麥；巴西大豆；南非黃金、鑽石、礦產，同時變相融合俄羅斯與沙特的OPEC+（石油輸出國組織與俄羅斯合作機制），再夥拍中國再生能源和稀土的超強組合。建立非西方貨幣國際支付結算體系，屆時相信亦會水到渠成。

理順內部矛盾 京提「金磚+」模式

當然，建設新世界過程必定充滿艱難險阻。別說須防範個別國家從外部插手破壞，發展中國家之間就有不少內部矛盾需要理順。金磚機制今後除了中印，還可能包括巴西與阿根廷、沙特與伊朗這些冤家。愛吃西方茶禮、自尊心又極強的印度是否願向一眾發展中國家敝開心扉，或巴西是否肯讓阿根廷入會與自己平起平坐，仍需要觀望。這相信也是中方在正式吸納新成員外，提出更靈活的「金磚+」合作模式原因。

但無論金磚擴員還是「金磚+」，優勝之處始終都是開放不排他，尋求合作互利，而非損人（不）利己；「後西方」亦不等於反西方，即使有意加入的是西方國家亦會受到歡迎。發展中國家目前面臨共同能源糧食危機，能否發揮集體優勢，充分協調，建立有效治理機制，克服如G20般眾口難調沒有共識的挑戰，會決定世界向後西方秩序演變的步伐。

▲ 今年6月下旬在北京舉行的金磚峰會，對國際格局巨變別具啟示：世界不是一些西方國家描述的非黑即白，亦提醒西方排斥莫斯科的局限。圖為國家主席習近平主持峰會並發表重要講話。（新華社資料圖片）