把握「大歷史觀」 為青年建更美好未來

有關中共中央總書記、國家主席習近平在香港回歸25周年慶典所發表的重要講話內容，輿論較多聚焦於解讀其中的「四個必須」與「四個希望」。然而，作為重要講話，全篇演辭的結構勢必十分完整；既如是，分析「4＋4」兩大核心部分之餘，探究前文如何鋪墊出這些必須和希望，還有其後的總結部分，往往能更全面理解中央領導人之用心，並明瞭國策走向。

演辭起首一輪祝賀說話以後，主席便隨即以「大歷史觀」去審視香港，首先是文明史：「中華民族5,000多年的文明史，記載着華夏先民在嶺南這片土地上的辛勤耕作」；再隨即跳躍數千年，到19世紀中葉之近代史：「鴉片戰爭以後的中國近代史，記載着香港被迫割讓的屈辱，更記載着中華兒女救亡圖存的抗爭」；最後緊接20世紀以後的奮鬥史：「中國共產黨團結帶領人民進行的波瀾壯闊的百年奮鬥史，記載着香港同胞作出的獨特而重要的貢獻」--這裏的鋪排，至少包含兩層信息：

習肯定港貢獻 提3大歷史驗證

其一，是「文明管治Vs殖民管治」--中央對嶺南地區的耕耘既長遠又深刻，與殖民管治那種掠奪和重視短期利益的手段完全不一樣，以至不可能比較；

其二，是「祖國發展Vs香港發展」--中國今日的富強，領導人重申，香港於回歸前後的付出功不可沒，且其貢獻與內地其他省市不同，亦即具獨特性，並與整體發展相配合。

從概念層面分析，上述第一點是從文明史帶到近代史，強調「一國」在時代巨輪中之關鍵角色；而第二點則是由近代史進入發展史，指出「兩制」對於改革開放有多重要。兩點合在一起，便得出之後那段的結論：在祖國全力支援下，在香港特區政府和社會各界共同努力下，一國兩制實踐在香港取得舉世公認的成功--繼而在再下一部分指出，一國兩制是好制度之歷史驗證，故無任何理由要改變，並須長期堅持。

另外，值得留意的一點，是主席就香港作為特區，提出了3大「歷史驗證」，這3段皆以「回歸祖國後」來開頭，當中首兩項香港市民應該耳熟能詳：首先是「發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋梁和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇迹作出了不可替代的貢獻」；其次是特區此體制能「戰勝各種風雨挑戰……國際金融、航運、貿易中心地位穩固，創新科技產業迅速興起，自由開放雄冠全球，營商環境世界一流，包括普通法在內的原有法律得到保持和發展……社會大局總體穩定。」

回歸後港人治港 民主路才開啟

然而，第三項卻鮮有在關於特區的論述中提及：「回歸祖國後，香港同胞實現當家作主，實行『港人治港』、高度自治，香港真正的民主由此開啟……香港特別行政區的民主制度符合『一國兩制』方針，符合香港憲制地位，有利於維護香港居民民主權利，有利於保持香港繁榮穩定，展現出光明的前景。」同一段內，3次提及「民主」（由民主發展至民主制度到民主權利），相信即使過去在建制派或整個香港政壇中也不常聽見。

也就是說，除了相對明顯的「協助國家經濟發展」及「內部管治穩定」這兩項成就，從國家的宏觀歷史角度看，香港作為特區，在自身民主進程方面，也已驗證出實質成果。在當下複雜的地緣政治形勢，加上西方輿論喧染「香港已死」、「一國兩制名存實亡」這類胡謅之下，主席在此重要講話之內特別提及以上這點，既凸顯了香港作為國家的主要對外窗口之角色，更同時向國際社會和本港居民，闡明了以下5個要點：

港推進民主忌過急 須符基本法

（1）相比起長期受制於殖民管治，香港在1997年7月1日實行「港人治港」，才是這個城市的民主路之起點；

（2）香港的民主發展要符合特區現行憲制地位和框架，不應該隨波逐流跟隨其他地方（包括照搬西方各類選舉式民主制度），更不可能影響國家安全；

（3）經完善後的香港選舉制度之所以成功，在於能夠確保落實「愛國者治港」原則；

（4）本港往後仍然有空間繼續推進民主，只是在宏觀歷史發展的角度來看，不能操之過急，也就是必須符合基本法提到「根據香港特別行政區的實際情況和循序漸進的原則」之規定；

（5）至於所謂實際情況，則是特區未來在民主進程中，必須顧及社會安寧及整體經濟發展，一旦在進行民主和政制改革時，出現好似2014年或2019年危及本港居民福祉、影響特區繁榮穩定之狀況，則自然不可能繼續推動。

注意上述各段內容，皆是在講話中的「四個必須」和「四個希望」之前便已提及，而講述這些前文之目的，誠如主席所言，正是要「溫故知新，鑑往知來」。鑑於坊間有很多解說「四必須、四希望」的文章，恕筆者在此不贅。

增民族自豪感 助青年解困成才

倒是講完第四個希望「共同維護和諧穩定」以後，緊接的那一段還是得稍稍分析一下：「我們還要特別關心關愛青年人。青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來……我們殷切希望，每一個香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，用火熱的青春書寫精采的人生。」留意最後一句也是主席的希望，且更是殷切希望；換言之，我們可以理解為：上述種種必須、所有希望，最終目標也只是為年輕一代建設更美好未來，那是中華民族更高層次的盼望。

至於具體要為青年在甚麼地方着力？主席也有兩點囑咐：一、要引領青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增強民族自豪感和主人翁意識；二、要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創造更多機會。

▲ 中共中央總書記、國家主席習近平以「大歷史觀」審視香港，表達出中國今日的富強，香港於回歸前後的付出功不可沒，且其貢獻具獨特性。（資料圖片）