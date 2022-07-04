何俊賢確診 「上周四與習合照仍陰性」

國家主席習近平上周訪港首日（6月30日）接見各界及拍攝大合照，民建聯立法會議員何俊賢站於習近平相隔一排的正後方。可是，何俊賢前日（7月2日）證實確診新冠肺炎，但他強調與習近平會面當日檢測仍屬陰性。

與習

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