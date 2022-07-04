何俊賢確診 「上周四與習合照仍陰性」 政治版 2022/07/04 分享： 分享： 國家主席習近平上周訪港首日（6月30日）接見各界及拍攝大合照，民建聯立法會議員何俊賢站於習近平相隔一排的正後方。可是，何俊賢前日（7月2日）證實確診新冠肺炎，但他強調與習近平會面當日檢測仍屬陰性。 與習 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 分享「打呔」照 李家超：未來更需妻扶助 2022/07/02 分享「打呔」照 李家超：未來更需妻扶助 陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶 2022/07/01 陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 2022/06/30 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 2022/06/29 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 2022/06/28 民政局慶典辦 誤洩逾400賓客電郵 政治 習近平 何俊賢 立法會 民建聯 新冠肺炎 教育局 蔡若蓮 民政及青年事務局 工聯會