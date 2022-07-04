世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 行政人員版 2022/07/04 分享： 分享： 世界移動通訊大會（MWC）自2006年起，每年於巴塞隆拿舉行，為當地產生經濟價值。MWC主辦單位GSMA日前表示，巴塞隆拿是使MWC產業生態系和技術活動成形的關鍵，因此宣布直到2030年，MWC每年都 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 今日 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% 2022/07/01 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 2022/07/01 Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 2022/06/30 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 2022/06/30 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 科技行業 疫情 就業 展覽 MWC 巴塞隆拿 歐元