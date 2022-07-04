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世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030

行政人員版 2022/07/04

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世界移動通訊大會（MWC）自2006年起，每年於巴塞隆拿舉行，為當地產生經濟價值。MWC主辦單位GSMA日前表示，巴塞隆拿是使MWC產業生態系和技術活動成形的關鍵，因此宣布直到2030年，MWC每年都

...

欄名 : 科技新知

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