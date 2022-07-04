美職棒擬2024年 引進機械人裁判 行政人員版 2022/07/04 分享： 分享： 運動科技應用愈來愈多，美國職業棒球大聯盟（MLB）近日也向外媒透露，計劃在2024年賽季引入機械人裁判。外媒預測，機械人的自動化系統，將會判決每個球的好壞；也有機會是每隊主帥，就好壞球向裁判提挑戰，機 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 今日 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% 2022/07/01 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 2022/07/01 Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 2022/06/30 Pokémon Go開發商 進軍NBA手遊AR打籃球 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 2022/06/30 芯片電滙欺詐案 去年101宗升4成 科技行業 美國 運動 運動 機械人 棒球 科技硬件 科技軟件