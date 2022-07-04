美職棒擬2024年 引進機械人裁判

運動科技應用愈來愈多，美國職業棒球大聯盟（MLB）近日也向外媒透露，計劃在2024年賽季引入機械人裁判。外媒預測，機械人的自動化系統，將會判決每個球的好壞；也有機會是每隊主帥，就好壞球向裁判提挑戰，機

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