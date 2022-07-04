本月門票已售逾11萬張 佔總數85%

香港故宮因颱風延後一日開放，故宮文化博物館董事局主席陳智思昨日就安排稍有不順致歉，他透露香港故宮7月門票銷情理想，已售出逾11萬張門票，佔可售門票的約85%。他又預告，為答謝市民支持，會從首百日入場的

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