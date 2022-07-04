本月門票已售逾11萬張 佔總數85% 港聞版 2022/07/04 分享： 分享： 香港故宮因颱風延後一日開放，故宮文化博物館董事局主席陳智思昨日就安排稍有不順致歉，他透露香港故宮7月門票銷情理想，已售出逾11萬張門票，佔可售門票的約85%。他又預告，為答謝市民支持，會從首百日入場的 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 故宮館首日6千人到訪 龍袍成熱點 今日 故宮館首日6千人到訪 龍袍成熱點 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 今日 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 今日 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 你可能感興趣 故宮館首日6千人到訪 龍袍成熱點 今日 01:00 故宮館首日6千人到訪 龍袍成熱點 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 今日 01:00 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 今日 01:00 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 博物館 楊潤雄 門票 NFT 故宮文化博物館 陳智思 文化體育及旅遊局 颱風