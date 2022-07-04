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故宮館首日6千人到訪 龍袍成熱點

楊潤雄：助培養身份認同 帶動旅業

港聞版 2022/07/04

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西九香港故宮昨日正式開放參觀，首日運作暢順，吸引約6,000名訪客到訪。清代宮廷生活展最受歡迎，龍袍、孩兒枕等焦點展品成打卡熱點，展館內電子裝置最吸引家庭客；亦有多名市民特意身穿漢服入場參觀，有巾幗化

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