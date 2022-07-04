故宮館首日6千人到訪 龍袍成熱點 楊潤雄：助培養身份認同 帶動旅業 港聞版 2022/07/04 分享： 分享： 西九香港故宮昨日正式開放參觀，首日運作暢順，吸引約6,000名訪客到訪。清代宮廷生活展最受歡迎，龍袍、孩兒枕等焦點展品成打卡熱點，展館內電子裝置最吸引家庭客；亦有多名市民特意身穿漢服入場參觀，有巾幗化 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 本月門票已售逾11萬張 佔總數85% 今日 本月門票已售逾11萬張 佔總數85% 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 今日 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 今日 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 你可能感興趣 本月門票已售逾11萬張 佔總數85% 今日 01:00 本月門票已售逾11萬張 佔總數85% 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 今日 01:00 4展館設多媒體裝置 互動增親子樂 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 今日 01:00 特別版幻彩詠香江 颱風後昨上演 西九文化區 文化體育及旅遊局 故宮文化博物館 博物館 颱風