西九香港故宮昨日正式開放參觀，首日運作暢順，吸引約6,000名訪客到訪。清代宮廷生活展最受歡迎，龍袍、孩兒枕等焦點展品成打卡熱點，展館內電子裝置最吸引家庭客；亦有多名市民特意身穿漢服入場參觀，有巾幗化

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