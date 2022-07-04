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圓方夏日購物優惠 電子消費滿$10000 獎賞$4000

行政人員版 04:00 2022/07/04

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最近大家係咪忙緊換季？黛安收到風，即日起至7月31日，ELEMENTS圓方會舉行「夏日多重購物獎賞」，顧客以電子貨幣即日消費每滿$10,000（上限$50,000），可享總值$4,000獎賞，包括指定時尚服飾、美容及餐飲等電子禮券，最高可享總值$20,000獎賞。如消費滿$60,000更可享總值$28,000驚喜禮遇，包括指定珠寶及配飾、時尚服飾、美容及餐飲等電子禮券，禮券適用於場內逾百間人氣商戶及國際品牌，如ANTEPRIMA、FRANCK MULLER及Tiffany & Co.等。

周末美妝獎賞 先到先得

另外，圓方仲會推出「周末美妝獎賞」，即日起至7月10日，逢星期五至日，喺指定美容及護理商戶即日電子消費滿$2,000，可享總值$2,000獎賞，包括指定美容及商戶電子禮券。禮品先到先得，換完即止。

公關姊妹話，大家去圓方掃貨之餘，仲可以探索當代藝術嘅面貌，因為SHOUT Contemporary畫廊全新進駐圓方，大家可欣賞下香港及國際新興藝術家創作嘅藝術NFT等，感受下文化藝術氛圍。

本文轉載自《晴報

顧客以電子貨幣即日消費每滿$10,000（上限$50,000）可享總值$4,000獎賞，最高獎賞總值達$20,000。

SHOUT Contemporary畫廊全新進駐圓方

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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