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樓市關鍵看環球經濟 麒豐資本續積極投資

地產版 2022/07/05

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投資市場受預期加息影響，麒豐資本認為，息口並非主要影響樓市因素，關鍵還是環球經濟，故該基金仍會積極進行投資。

美國加息步伐甚急，普遍業界人士相信香港亦會加息，故樓市前景仍有少許不確定因素。麒豐資本創辦合

...

撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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