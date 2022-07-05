樓市關鍵看環球經濟 麒豐資本續積極投資 地產版 2022/07/05 分享： 分享： 投資市場受預期加息影響，麒豐資本認為，息口並非主要影響樓市因素，關鍵還是環球經濟，故該基金仍會積極進行投資。 美國加息步伐甚急，普遍業界人士相信香港亦會加息，故樓市前景仍有少許不確定因素。麒豐資本創辦合 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 高力交成績單 何文田校舍地13億售 今日 高力交成績單 何文田校舍地13億售 仲量聯行上半年促成 中環多宗超甲廈租務 2022/06/28 仲量聯行上半年促成 中環多宗超甲廈租務 林子峰沽商場大賺 物色工業項目入市 2022/06/28 林子峰沽商場大賺 物色工業項目入市 凱龍瑞推灣仔商廈 提升佣金促進銷情 2022/06/21 凱龍瑞推灣仔商廈 提升佣金促進銷情 「太子鄧」有馬運 愛駒勝出捧杯而回 2022/06/21 「太子鄧」有馬運 愛駒勝出捧杯而回 成交 壓力 豪宅 九龍城 新蒲崗 香港 觀塘 九龍