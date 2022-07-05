住宅盤源選擇多 業主合理定價為上策 地產版 2022/07/05 分享： 分享： 東鐵綫過海段於剛過去的5月正式通車，從此新界東北居民能夠一綫直達港島核心商業區，過海上班前所未有地方便快捷。 過去兩周，沿綫屋苑的租賃及成交量以至新盤銷情均明顯受到帶動，市場亦觀望會為中環、灣仔以至銅鑼 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : Victoria Allan Habitat Property 董事總經理兼創辦人 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 歐資避險分流 港星兩城同得益 今日 歐資避險分流 港星兩城同得益 樓市下半年危中有機 2022/07/04 樓市下半年危中有機 投資策略 知易行難 物業長綫 安居致富 2022/06/30 投資策略 知易行難 物業長綫 安居致富 鞏固金融地位 修正過時政策 2022/06/29 鞏固金融地位 修正過時政策 控疫建屋通關都搞好 那怕人才不來？ 2022/06/28 控疫建屋通關都搞好 那怕人才不來？ 疫情 香港 成交 樓價 加息 豪宅 銀行 銅鑼灣 灣仔 中環