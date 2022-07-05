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住宅盤源選擇多 業主合理定價為上策

地產版 2022/07/05

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東鐵綫過海段於剛過去的5月正式通車，從此新界東北居民能夠一綫直達港島核心商業區，過海上班前所未有地方便快捷。

過去兩周，沿綫屋苑的租賃及成交量以至新盤銷情均明顯受到帶動，市場亦觀望會為中環、灣仔以至銅鑼

...

撰文 : Victoria Allan Habitat Property 董事總經理兼創辦人

欄名 : 專家論市

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