一個列舉未來將式微的收集或愛好品市場的預估值得留意，反映了正在出現的代際消費觀轉型。清單中列出了中國○○後年輕人過十年後成為消費主體人群後，而老一輩的六○後七○後又陸續減少新消費的話，最受影響的傳統愛好收集型消費是甚麼？

所謂愛好收集型消費，意指不是必需品，更多出於愛好，但又有不錯的流通交易市場和保值甚至增值功能。當然，有些愛好今天是被視為「老餅」了，當中包括佛鏈佛珠、翡翠玉石、黃金首飾、字畫、古玩、工藝品。

確實，叫長大後的這一代年輕人有經濟能力後去買字畫古玩，這看似不大可能，這些愛好習慣和投資，都需經歷一些入門和學費，早年就養成好此道，中途入坑的機會較少。玩一些藝術家級別的陶瓷製品等的年輕藏家市場倒是有。不說字畫古玩，眼見今天的九○後，若有愛好收藏的話，遇見的清一色都在收街頭藝術及figure等潮品，而且價錢不菲。

去年上海疫情沒擴散前，藝術博覽大旺，去了多處新開的藝術空間，搞手及投資者都是九○後。沒法想像他們一代人去玩字畫、珠鏈、黃金。

但黃金首飾又是另一故事，看數據，幾家在內地有名的黃金首飾公司，營收還是排在綜合大企業收入榜的前列，證明還是有很大市場。這和中國傳統，節慶和送禮市場中，以黃金作流通物種這習慣固然有關，而市場專家也提到，和黃金珠寶公司近年銳意的年輕化、潮流化和便民化有關。你叫九○後再去打串黃金「豬」鏈當然不可能，但這些牌子都紛紛和潮品crossover，出特別版，甚至在公眾空間如機場等做無人promo自行試帶（自動櫃台中可掃碼試帶，過十五分鐘不還，就會把你的個人資料鎖上，令你不能出行），令年輕人覺得是潮玩的一部分。