你適合食希臘式乳酪嗎？

食物，也有潮流。從前，你大概不會吃牛油果、秋葵之類的食物，要吃蔬菜水果，只會想到菜心、蘋果，當然，這些改變，都反映着大家對食物營養的追求。

不過，也應當要彈性處理，看看自己適合與否，切忌盲目跟從潮流。

減磅戰友家熹問：「同事說，這款希臘式乳酪很適合減肥人士。」她將乳酪的手機相片遞給我，幸好，她很醒目，同時將營養標籤攝下來。

我看了一會，說：「這款乳酪，首先是脂肪高，另外，添加了鮮果糖漿等游離糖份，對於正減肥的你，實在不太合用。」

她氣憤地說：「豈有此理，作弄我，幸好，我只買了一杯。」

我解釋：「你同事說的，又不是完全錯誤。首先，坊間常說希臘乳酪可幫助瘦身，全因係希臘式乳酪的蛋白質較普通乳酪高，可以增加飽肚感。不過，無論選購何種乳酪，需注意的是有否添加糖，另外盡可能選擇低脂或脫脂等產品較佳。」

她認真地用筆記下重點，我再補充：「值得一提的是，每百克普通乳酪大約有三至四克蛋白質，而大部分希臘式乳酪，蛋白質可達九至十克，足足多了約六克。對於從前是食肉獸的你，這六克蛋白質，相信你寧願早餐多吃一片煙三文魚或三、四片番茄牛肉湯通粉的牛肉吧！」