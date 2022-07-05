車上播出Bee Gees的《I Started A Joke》，這是我們年代的歌，與為食先生放聲高歌。歌曲旋律優美，但我卻有另一番感受：「這其實是一首自覺慘到無倫的歌。」不是嗎？歌詞劈頭就寫：「噢，我開了個玩笑，讓全世界都哭了起來，但我卻沒看出，這鬧笑話的原來是我，噢不……我開始哭泣了，這讓全世界都笑了起來，啊，但願我能早點知道，這鬧笑話的原來是我……」

為食先生邊開車邊氣定神閒地拋了一句：「成首歌主角唱得咁悲情，但其實可能成世人根本無乜嘢。」我在旁笑到人仰馬翻。是的，這類人在真實世界倒也不少，明明無穿無爛，卻為賦新詞強說愁，把自己的人生搞到悲情或（自以為）悲壯，全情投入自設的悲劇人物小角色。就像這首歌一樣，若大家細心再聽，成首歌由開始到結尾，根本並無提及任何一件悲哀傷心事，連失戀都不是，只是圍繞着「噢，我是別人的笑話」這個悲情不停地victimize自己。

而當主角滿腦子想着「Til I finally died / Which started the whole world living」（直到我死去，就讓全世界都活起來），還以為自己那麼重要，自己死了之後，普天同慶？未免自視過高吧?!我想，人生最悲慘的，莫過於當一個人以為其他人會在乎自己的消失，最終卻發現實情根本是who cares?!甚至連其人消失了也不察覺，那麼，這個窮盡一生去過着哀愁人生的人，會否到頭來有少少後悔，白悲了個人生？

我喜歡《I Started A Joke》，但若有這麼一個人活生生在我面前，就千祈咪搞。但凡聚焦自己的人，都容易沉溺於自己的情緒，其世界只有自己--噢，別人在笑我，別人小看我，別人一定想我死……全部都是圍繞着我、我、我。其實，會否是自己諗多咗？又或諗歪咗？要擺脫悲情自憐，諗多點世界和其他人，諗少點自己便是。