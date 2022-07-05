運用GIS技術 助公營房屋供應提速

原運輸及房屋局（現已分拆為運輸及物流局和房屋局）月前更新了未來5年公營房屋預測建屋量，再有多個項目的完工日期往後推遲；房委會也公布了新一季公屋輪候時間，一如意料地續創新高。多年來社會大眾似乎已對公營房屋供應數字落後屢見不鮮，但對於瑟縮劏房等待上樓的基層市民，以及無力上車的夾心階層來說，這些數字依然是噩耗。

社會各界正密切關注新一屆政府將如何解決公營房屋短缺，特首李家超提出成立行動工作組督導項目進度、精簡發展程序、重啟私人參建，更廣泛地運用不同建築科技等多項政策，值得期待。然而，如果市民想要追蹤政策效果，隨時隨地監察公營房屋項目進度，又可以通過甚麼途徑？

建一站式平台 披露各項目進度

我們過去曾在不同研究報告中多次指出，公營房屋披露水平遠低於私人住宅，發展過程有如捲入「資訊黑洞」之中，外界難以清晰追蹤進度。因此，政府有必要建立一個「一站式」平台，對外披露未來10年各公營房屋項目的進度，否則在缺乏外部監督下，項目延誤很有可能繼續下去，政府「頭輕尾重」的公營房屋供應模式也將難以實現。

現在或許是改變的好時機。除了適逢政府換屆，籌備已久的空間數據共享平台（CSDI）入門網站，將在今年底前全面啟用，這是一個地理資訊系統（Geographic Information System，GIS）一站式公共資訊披露平台，整合發布來自不同政府部門的數據集，以互動地圖的方式呈現數據可視化，清晰展示不同數據之間的地理空間關係，方便公眾進一步使用分析。因此，CSDI理應可以同時成為公眾監督公營房屋項目進度的「神兵利器」。

促部門公開空間數據 增「含金量」

自2021年起，政府要求各部門提交「年度空間數據計劃」，由發展局的空間數據辦公室負責協調，各部門需在年度計劃中列出未來3年計劃發放的空間數據，這些數據會在CSDI上開放予公眾取用。

綜觀不同部門最新發布的空間數據計劃，一些部門的計劃明顯較「重量不重質」，數據集「含金量」頗低。舉例來說，房委會即將開放或已經開放的19個空間數據集中，有11個都是資助房屋成交紀錄，但這些數據在地理定位後，並不會進一步透露具參考價值的空間關係，因此有「湊數」的嫌疑。

既然政府有決心解決公營房屋短缺，又正在積極完善空間數據基建，不如再下一城，督促不同相關部門「自動自覺」在CSDI上公開未來公營房屋項目的空間數據，讓社會大眾對其進度一目瞭然。舉例來說，政府應該統籌開放未來10年公營房屋項目的詳細空間數據，亦即可興建33萬個單位的350公頃土地之具體位置和地盤範圍，並且定時更新相關數據集。此外，規劃署、地政總署、土木工程拓展署、房委會／房屋署等相關執行部門，也應該定期在CSDI上更新公營房屋項目土地改劃、土地清理、地盤平整和上蓋建築進度的相關空間數據集，確保每個項目都在「軌道上」快速推進。

另外，政府應積極考慮將跨部門空間數據統籌工作，提升至更高層級，甚至由副司長直接領導，增加相關工作的整體效率。

理順公眾諮詢 加快收窄分歧

GIS可協助理順發展程序中的公眾諮詢環節，以單一事實來源（Single Source of Truth）整合散落各處的資料，讓持份者快速掌握項目全貌。作為開放兼容系統，GIS能夠滙集和統籌不同來源的資料和數據，把法定圖則、建築信息模擬（BIM）、電腦輔助設計繪圖（CAD）、三維數碼模型、衞星影像等不同格式的數據共冶一爐，持份者毋須切換不同界面，就能一覽全部工程資訊，繼而在諮詢環節精準高效地表達意見。

除此之外，政府能主動通過GIS為公眾諮詢提供客觀分析基礎，盡快收窄不同持份者的分歧。

優化物流規劃 減少項目延誤

GIS也能解決大部分物流規劃難題。政府多次提出，要以組裝合成建築法（MiC）加快公營房屋供應，但由於本地沒有預製組件工廠，體積龐大的組件需要通過繁忙狹窄的道路，由內地運送到香港的狹小地盤，而可以存放在地盤上的時間亦相當有限，因此實際成效取決於完善的交通物流規劃。

GIS不但可以提高項目前期規劃和可行性研究效率，加快交通和環境影響評估分析進度，更可連接GPS定位數據進行雲端運算，實時更新交通路況和優化物流路綫，減少由於規劃不周或突發狀況引發的項目延誤問題。

▲ 公營房屋披露水平遠低於私人住宅，外界難以清晰追蹤進度，而將在今年底前全面啟用的空間數據共享平台（CSDI）入門網站，可助公眾監督公營房屋項目進度。（資料圖片）