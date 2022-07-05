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TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統

行政人員版 2022/07/05

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短片社交平台TikTok近日惹上私隱爭議，美國聯邦通信委員會一名共和黨籍成員日前控訴TikTok，涉收集大量美國用戶的敏感數據，且位於北京的母公司「字節跳動」員工可存取。TikTok行政總裁周受資致函

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欄名 : 科技新知

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