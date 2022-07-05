TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 行政人員版 2022/07/05 分享： 分享： 短片社交平台TikTok近日惹上私隱爭議，美國聯邦通信委員會一名共和黨籍成員日前控訴TikTok，涉收集大量美國用戶的敏感數據，且位於北京的母公司「字節跳動」員工可存取。TikTok行政總裁周受資致函 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 今日 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 2022/07/04 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 2022/07/04 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% 2022/07/01 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 2022/07/01 Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 科技行業 科技硬件 科技軟件 中國 美國 字節跳動 網絡保安