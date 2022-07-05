卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 行政人員版 2022/07/05 分享： 分享： 世界盃足球賽將在11月舉行，主辦方國際足球聯盟日前宣布，視像助理裁判系統（VAR）即將升級，加入半自動越位監測技術（SAOT），同時足球也會內置動作感應器，預計將在2022年卡塔爾世界盃登場。 國際足球 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 今日 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 2022/07/04 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 2022/07/04 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% 2022/07/01 三星量產3納米芯片 性能較5納米高23% Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 2022/07/01 Firefox新版本保私隱 防fb跨網站追蹤 科技行業 科技硬件 科技軟件 世界盃 足球 比賽 卡塔爾