由治及興 發揮優勢拓灣區經濟圈

香港特區回歸25周年，大街小巷也掛着一片紅紅的國旗和區旗，作為香港人，我們都熱烈歡迎國家主席習近平能親身到香港，與港人一起慶祝香港回歸祖國25周年盛事，以及為第6屆政府官員就職宣誓。

香港在1997年回歸時，中央政府曾承諾香港一國兩制、港人治港高度自治「五十年不變」；霎眼間香港已回歸祖國25年，這25年來的歷史實在很值得港人回顧，再為未來的香港開新篇。

港國際競爭力 仍列前茅

在經濟方面，香港本地生產總值由1997年的1,773.5億美元，到2021年上升至3,680億美元，雖然經濟發展未及以往快速，但亦屬穩步上揚，香港仍然是全球最具競爭力的經濟體之一。在國際管理發展學院（IMD）最新發布的《2022年世界競爭力年報》中，香港排名由第7位上升至第5位，雖然較2019年的第二位略為下跌，但無可否認香港仍有很多優勢，其中在「商業法規」（Business legislation）排名全球第一，在「公共財政」（Public finance）、「稅務政策」（Tax policy）及「國際投資」（International investment）亦位於全球前3名。

在全球人均年收入排名方面，香港亦位於世界前列，達50,800美元，跑贏很多歐洲發達經濟體；至於在政治方面，雖然香港20多年來政策在政治爭拗中掙扎進步，原本循序漸進的民主步伐卻在近年被偏執暴力的民主陣營白白斷送，慘痛的教訓令港人重新擁抱國家，以及明白國家安全的重要性。正如習近平主席日前在香港的講話中提到，歷經風雨後香港浴火重生，呈現出蓬勃的生機，事實證明一國兩制具有強大的生命力，能確保香港長期繁榮穩定、維護港人的福祉。

中央當強勁後盾 迅速穩亂局

在回歸25年間，香港經歷了經濟轉型、房屋問題、政治爭拗、黑暴事件以及新冠疫情等重大事情，亦處於中美角力的風眼中，作為一向以中西滙聚及連繫為獨特優勢的香港，在面對「五十年」的下半場以及「五十年+」，有需要重新審視香港的獨特及過人之處。

以往香港賴以穩定的基石，建構於良好的法治制度和司法體系、成熟的經濟軟實力和人才庫、成熟及和諧的公民社會，以及相對一致的價值觀，亦沒有種族宗教仇恨、歧視等極端思維包袱。雖然得天獨厚，但由於以往受到殖民地思維統治已久，民心意向及分歧往往造成一些潛在的危機及問題，特區政府和官員亦未能完全駕馭。

過往香港遇到挫折時，中央必然成為香港的強勁後盾及支持，審時度勢採取一系列標本兼治的舉措，尤其是近年面對外國利益集團披着鼓吹民主的旗幟、實則試圖將香港從國家分裂出去的行徑，適時推動《港區國安法》、「完善選舉制度」以及「愛國者治港」方針，快準狠地穩住香港局勢，更是獲得愛國愛港市民普遍認同，與激進泛民的無定向劣根性形成強烈對比，而黑暴為香港帶來的災難，相信亦讓絕大部分香港人上了寶貴一課。

把握優惠待遇 融入國家發展

面對未來，香港最重要是配合國家大趨勢，發揮自身所長，本港專業界別素來屬世界頂尖，面對大灣區發展龐大機遇，政府必須把握香港企業與各專業界別能以更優惠待遇開拓內地市場的優勢。

國家在2021年公布《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，提到要積極穩妥推進粵港澳大灣區建設，包括加強粵港澳「產、學、研」協同發展，完善廣深港、廣珠澳科技創新走廊和深港河套、粵澳橫琴科技創新「兩廊兩點」架構體系等。

在人才配套上，港府應盡快擴大內地與香港專業資格互認範圍，推進重點領域規劃銜接、機制銜接，以及鼓勵更多港澳青年到大灣區就學、就業及創業；配合特區政府在去年施政報告提出的新界北部都會區發展，與《前海方案》配合推動的「雙城三圈」空間格局，發展大格局必定令香港工商專業界有更廣泛發展空間，促進區內人流、物流、資金流、資訊流和服務流，令香港優勢領域得到更長足的發展。

特區政府未來要構建的，是香港未來數十年把握及帶領大灣區經濟圈龍頭的大格局，政府各部門必須乘着這個由亂及治、由治及興的勢頭，着力發展。

（文章只代表個人立場）

▲ 面對未來，香港最重要是配合國家大趨勢，發揮自身所長，促進區內人流、物流、資金流、資訊流和服務流，令香港優勢領域得到更長足的發展。（資料圖片）