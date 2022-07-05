企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 行政人員版 2022/07/05 分享： 分享： 【本報訊】留住人才向來是企業重視的議題，加薪或靈活工作安排等，都是用來吸引員工留任的慣常方法。但績效管理諮詢公司Gallup認為，以上方法雖有一定作用，卻缺少了對員工表達認可的元素，並指出如果企業能推 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 2022/07/01 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 2022/06/30 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 2022/06/29 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 2022/06/28 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情 2022/06/27 招聘公司倡兩方面 激發老員工熱情 職業生涯 職場文化 行政管理 美國 英國 人力資源 愛爾蘭 退休 美元