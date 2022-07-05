企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56%

【本報訊】留住人才向來是企業重視的議題，加薪或靈活工作安排等，都是用來吸引員工留任的慣常方法。但績效管理諮詢公司Gallup認為，以上方法雖有一定作用，卻缺少了對員工表達認可的元素，並指出如果企業能推

...