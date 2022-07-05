特首辦特別助理 黃芷淵已上班 政治版 2022/07/05 分享： 分享： 特首李家超早前競選期間，負責公關工作的鳳凰衛視新聞前副總監黃芷淵，出任特首辦特別助理，據悉7月1日起上班。 黃芷淵畢業於香港中文大學藝術系，2011年加入鳳凰衛視任記者多年，負責粵語及普通話雙語新聞報道 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 何俊賢確診 「上周四與習合照仍陰性」 2022/07/04 何俊賢確診 「上周四與習合照仍陰性」 分享「打呔」照 李家超：未來更需妻扶助 2022/07/02 分享「打呔」照 李家超：未來更需妻扶助 陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶 2022/07/01 陳帆派「散水餅」 分享運房局5年回憶 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 2022/06/30 譚允芝獲任 港故宮館董事局主席 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 2022/06/29 財庫局副秘書長劉震 接任廣播處長 特首辦 香港政府及法定機構 民建聯 李慧琼 譚耀宗