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特首辦特別助理 黃芷淵已上班

政治版 2022/07/05

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特首李家超早前競選期間，負責公關工作的鳳凰衛視新聞前副總監黃芷淵，出任特首辦特別助理，據悉7月1日起上班。

黃芷淵畢業於香港中文大學藝術系，2011年加入鳳凰衛視任記者多年，負責粵語及普通話雙語新聞報道

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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