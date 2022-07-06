3個「宏利人」的故事　宏利香港助你規劃精彩人生

每個人在各個人生階段會有不同的想法和需要，例如20多歲的你剛投身社會，在積極儲蓄之餘，亦需要一份醫療保障以應付突如其來的醫療開支；30多歲的你或者已成家立室，需要一份人壽保障令自己和家人無後顧之憂；接近40歲的你距離退休年齡愈來愈近，好應該及早透過適合自己的理財產品做好退休規劃……。為此，宏利（Manulife）於過去125年一直配合社會和市場發展，為港人提供適切的產品和服務。想知道宏利為何能夠緊貼港人所需，陪伴幾代港人成長？以下就由幾位「宏利人」（Manulifers）跟大家分享箇中原因！



宏利香港及澳門首席產品總監李旭明（Danny）

敢於創新 以客戶利益為先



「宏利給我的印象是，幫助客戶解決問題，把他們的需要放在首位乃公司上下共同的信念。」宏利香港及澳門首席產品總監李旭明（Danny）在大學修畢精算課程後隨即加入宏利，他坦言當初選擇宏利主要被其人性化制度及發展空間所吸引，而隨着對公司文化的理解加深，他笑言個人的理念與公司十分相似，所以一直留在宏利發展，轉眼18年。「宏利不只關心客戶需要，而且敢於創新，這份衝勁和生氣促使我在這裡持續發展。」



Danny指出，無論是公司的管理層、代理人或後勤，大家都會主動因應市場的變化和客戶的需要一起討論不同項目或產品的可行性；而針對客戶的反饋，團隊又會反思哪些地方需要改進，預先杜絕產品設計上的缺陷。「這不只令我感到公司對客戶的重視，更體會到公司對不同部門、職級同事的關注，樂於聆聽我們的意見。」他認為，這種上下一心的凝聚力，以及追求進步的心態（Growth Mindset），除了推動公司各部門能朝同一目標邁進，同時能令公司的運作更具效率，最終令客戶受惠。



上下一心 24小時推出嶄新保障



「就以疫情期間為例，當本港出現首宗感染個案，我們能在24小時內推出免費的額外保障，為不幸確診的客戶及其家人給予支持，關鍵在於團隊的理念一致。」Danny表示，有關保障由設計、研發到通知公司旗下代理人不過24小時，足見公司上下的溝通緊密，而其後又因應疫情發展，推出相應的疫苗接種保障，再度引證宏利以客戶利益為先的理念。「我的工作是協助公司和客戶做好風險管理。市場環境多變，我們不能停下來，必須積極推動產品創新，深入了解客戶的需要和意見，努力為他們提供更多元化且切合所需的產品。」



有別於一般零售產品，保險產品往往陪伴客戶三、四十年，因此Danny強調公司精算師以至產品研發部門的工作任重道遠。他透露，由於宏利在北美和亞洲地區的公司各有專長，透過彼此日常的交流和學習，能把不同地區最新的市場資訊和產品方案整合，為本地客戶提供適切的產品和服務。「我很高興能在宏利香港125年的歷史中，與其同行18年，並且期望在往後的日子繼續為客戶提供全面的康健與退休方案，讓宏利在任何時候都與他們同行，協助他們實現精彩人生。」



宏利財富管理經理龍韻妃（Winvy）

承傳專業 伴客戶確立目標一同追夢



人生有幾多個十年？對時下年輕人來說，在一家公司任職近廿年已經是難以想像的事情，假如在同一公司工作更長時間想必令他們感到吃驚。宏利財富管理經理龍韻妃（Winvy）雖然加入宏利不過4年時間，但其父親——宏利高級行政區域總監龍子明於宏利香港工作已足足逾30年。「一間公司能夠把人才留著數十年，必然有其優勢，並反映同事對公司的認同和信任。」



為尋求更具彈性的工作時間，以便照顧家人和孩子，Winvy於2018年離開工作多年的五星級酒店部門主管崗位，跟隨家人加入宏利。「在客戶心目中，宏利不只給予他們親切感和信心，而且品牌充滿活力，例如公司推出的創新保險方案和數碼平台便廣受客戶歡迎。」她表示，在疫情期間其圑隊業務一直保持增長動力，足見客戶對宏利的肯定。「此外，作為代理人，我感到公司十分重視我們的發展，除了願意投放資源支援和獎勵我們外，早前更逆市擴充代理人辦公室，支持經銷圑隊不斷增長。」



內外配合 贏取客戶信任



在一般人眼中，前線代理人能否成功促銷，主要與代理人的能力有關，但Winvy認為後勤部門的功勞絕對不少。她解釋，由於自己對企業營運有一定認識，所以入行後主攻團體保險。「例如在培訓方面，宏利有不同的培訓協助我們提升專業水平，而在產品設計上亦會聆聽代理人的意見，了解客戶需要。代理人的角色猶如一座燈塔，協助客戶放眼未來，確立目標，因而更有信心一直向前，放膽追夢。」她相信，全因宏利的管理層、前線和後勤能夠上下一心，將客戶利益放在首位，團隊才能贏得口碑和信任。



儘管入行時間不過數年，Winvy已在事業上取得佳績，並感受到工作帶來的滿足感。「在我入行初期，有一位客戶透過我為其公司員工購買團體醫保，後來我先後協助他及其家人投保了多份保單。即使早前疫情嚴峻，他仍主動聯絡我，邀請我到其家中為初生兒子投保，這份信任和肯定絕對遠超我的想像，令我非常感動。」



宏利香港數據分析助理經理馮癸鈞（Alex）

活力擔當 為產品注入創新元素



如果說Danny和Winvy是知識與經驗的寶庫，現職宏利香港數據分析團隊助理經理的馮癸鈞（Alex）則可說是年輕精英的代表。Alex在大學畢業後加入了為期18個月的宏利LEAD（領導力、經驗、倡導與發展）計劃，與其他學員一起輪流到不同部門實習並汲取經驗。「數據分析團隊其中一項主要工作是了解及預測客戶所需，讓公司能夠為他們建議合適的產品或方案。」



Alex解釋，港人生活節奏急速，過去兩年受疫情影響，不少港人雖然可以在家工作，但既忙於抗疫，又要處理公務和照顧家人，往往分身乏術，即使看似增加了私人時間，但亦難有心思綢繆個人保障，更遑論為未來進行規劃，因此他和團隊積極透過數據分析，助客戶更準確地了解自己的需要，進而獲得適切的保障。



「為了滿足客戶的需要和提升他們的體驗，我們需要不斷創新。與此同時，我們需要確保新的想法能取得一定的成效，否則只是徒勞無功。」Alex透露，為提高分析的準確度，當運用數據分析及預測客戶需要時，不時會加入一些新的數據或元素，「這可能是客戶群的某種特徵，甚至是一個新的數據模型。」



反覆驗證 確保方案行之有效



事實上，為配合客戶不斷變化的需求，宏利多年來一直持續創新。例如該公司於2015年推出 ManulifeMOVE鼓勵客戶每天多做運動，保持身心健康，並透過記錄客戶的活動量數據及結合保險方案，為追求健康生活方式的客戶提供保費折扣。Alex在實習期間曾在ManulifeMOVE 團隊工作，他直言，ManulifeMOVE 和 eClaims 等電子平台對宏利非常重要，「因為它們能讓客戶隨時隨地使用一站式服務，提供更簡單方便的體驗。」



為確保每項產品或方案能夠滿足客戶需要，Alex強調日常必須「大膽假設，小心求證」，在新構思出現後，循序漸進地反覆進行評估，並作出適當的調整，以確保有關構思兼具創意和成效。

總結



Danny、Winvy及Alex雖然加入宏利的時間不一，任職的崗位不同，然而三人與宏利有著一致的共通點——以客戶利益為先。各團隊在所屬範疇上的專業表現，加上這份上下一心，朝目標向前的堅持，成就宏利立足香港125年，成為持續經營最悠久的保險品牌，與港人同行，構建精彩人生。



（特刊）