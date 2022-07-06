保誠透過更具包容性和便捷的方案填補保障缺口　令更多亞洲及非洲民眾容易獲得保障

儘管生活日益富足，但亞洲仍有八成人口¹未獲得保險保障。隨着亞洲區內的長壽及高齡人士與日俱增，但社會安全保障卻仍有不足，進一步導致亞洲各地出現龐大且不斷擴大的醫療保障缺口，估計規模達1.8萬億美元²。



香港方面，2019年的身故風險保障缺口估計達6.9萬億港元³，即相當於每名勞動人口面對着190萬港元或其平均年薪5.7倍的保障缺口。該金額泛指當供養家庭的經濟支柱不幸早逝時，餘下的家庭成員或將失去之收入。



鑒於市場上龐大的醫療和財富保障需求仍未被正視，保誠（2378.HK）致力令保障方案更具包容性和便捷實惠，務求縮小其業務所在市場的保障缺口。



擴闊「家庭」在保險服務中的定義



保誠於今年五月推出全新品牌活動「Made For Every Family」（「為每個家庭而設」），旨在為不同類型的家庭提供更便捷的保障方案。



保誠保險業務執行總裁吳立賢表示，現今的保險方案未能充分滿足不同類型和規模的家庭對醫療和財富保障的需求。故此，保誠希望透過以更包容及進取的態度來界定「家庭」在保險服務中的定義，讓消費者能受惠於更加平等的保障機會。

▲ 保誠保險業務執行總裁吳立賢

傳統上，保險產品大多圍繞「核心家庭」來設計，保險服務只涵蓋客戶的配偶及子女。從今開始，保誠希望讓客戶往後能夠在其壽險保單中指定更多類別的家庭成員為受益人。此外，除了直系親屬，客戶亦可為其他家庭成員購買保險，並靈活地選擇由不同家庭成員來支付保費。

例如，在香港，保誠已開始接納直系親屬以外的不同家庭成員或人士作為所有人壽保險產品的受益人，除了傳統的異性關係，亦涵括同性伴侶（已婚、同居未婚或未婚伴侶），以及祖父母、孫子／孫女、堂表親、外甥／外甥女及姪子／姪女、繼子女及繼父母，與法定監護人。此外，保誠近期推出多元貨幣財富保障方案，讓客戶可靈活地將豐盛財富分配給不同的家庭成員。



保誠在印尼推出之伊斯蘭危疾保障計劃，亦將受保人範圍擴展至兄弟姊妹、祖父母、孫子／孫女、姪子／姪女、外甥／外甥女或女婿／媳婦。在菲律賓，客戶可在一項保險計劃中與最多四名家庭成員共享危疾保障。這是當地的首款同類型產品。



保誠首席品牌及戰略營銷總監梁美寶表示：「我們針對不同客戶的生活方式及保障所需，推出嶄新以及涵蓋不同家庭類型的保障方案，用行動支援不同家庭實現理想生活。」



增加與年青人及多元社會階層互動交流

▲ 保誠近期推出多元貨幣財富保障方案，讓客戶可靈活地將豐盛財富分配給不同的家庭成員。

除了迎合不同類型的家庭外，保誠亦積極以多種途徑與年輕客戶互動交流，以協助他們早着先機。



吳立賢續稱：「青年時期是眾多人生階段中最令人振奮的時期。他們正在發展自己的事業、創業、拓展社交網絡，最重要的是，他們正在為社會的未來奠定基礎。然而，當中的訣要是從小處著手。我們理解到他們剛踏上人生旅程，亦考慮到他們的收入水平和日常開支，從而提供靈活的保險計劃，讓年青客戶可輕鬆地支付保費。」



例如，在新加坡，「PRUActive Protect」是一種因個別需要而訂製的保險計劃，可以根據客戶的首要條件和預算進行調整，保費低至每天1美元。在馬來西亞，我們的「PRUMy Medical Plus」是市場內首個保障額會隨客戶年齡每年自動提升的醫療保障方案。



這些「微型」保險方案更惠及一般大眾客戶，讓他們以較低的保費獲得財務保障。我們在馬來西亞推出的伊斯蘭保障計劃Sakinah乃是另一例子。該計劃提供高達15,000美元的保障額，客戶毋需進行醫療檢查，保費更低至每年12美元，相當便捷實惠。今時今日的消費者均精通數碼科技。為觸及這些客戶群，我們的數碼平台Pulse by Prudential正正提供網上人壽及醫療保險計劃（例如香港的「Cancer No Fear」和新加坡的「PRUShield」）。與此同時，客戶可透過Pulse聯絡保誠財務顧問安排更全面的財務規劃。

助大眾增長理財知識



賦予大眾理財知識乃是縮窄保障缺口的重要一環。標準普爾（S&P）進行的一項全球調查顯示，在南亞地區，只有不到四分之一的消費者具備一般金融、理財知識。



吳立賢補充道：「客戶若要實踐財務保障和財務自由，一切從建立相關意識和知識開始。保誠的銷售方針向來以客戶需求為依歸，旨在為客戶提供適時資訊和簡單易用的工具，協助他們作出明智的財務決策。」



保誠客戶可以透過我們的理財教育計劃獲得不同資訊。此外，Pulse亦提供不同數碼理財工具方便用戶以自助模式評估和加深了解自己的財務健康狀況，比如當中的「My Wealth Score」程式。

▲ 除了迎合不同類型的家庭外，保誠亦積極以多種途徑與年輕客戶互動交流，以協助他們早着先機。

透過更具包容性和便捷的保障方案 服務5,000萬名客戶



保誠現時於亞洲及非洲服務1,860萬名客戶。憑藉其更具包容性的醫療保險方案，以及在開發數碼及多渠道分銷平台上的長遠投資，保誠已為於2025年前服務5,000萬名客戶準備就緒。

▲ 保誠的數碼平台Pulse by Prudential提供網上人壽及醫療保險計劃

如欲了解更多保誠集團Prudential plc（2378.HK）的詳情，

請瀏覽：https://www.prudentialplc.com。



1 保誠估計數字，按有效保單數目佔總人口比率得出。

2 資料來源：瑞士再保險研究院（Swiss Re Institute）：亞洲的健康保障缺口（2018年10月）。

3 資料來源：香港保險業監管局：《保障缺口「身故風險」研究》（2021年8月）。

（特刊）