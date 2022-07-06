姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點

可口可樂早前推出限量版「和、在、玩」系列包裝及綫上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」，踏入盛夏，品牌揭曉更多「和、在、玩」驚喜玩法，並聯乘超人氣偶像姜濤，拍攝跳舞短片示範無限創意！在新一輯宣傳圖輯可見姜

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