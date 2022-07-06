姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 副刊版 2022/07/06 分享： 分享： 可口可樂早前推出限量版「和、在、玩」系列包裝及綫上音樂節拍遊戲「可口可樂音樂派對」，踏入盛夏，品牌揭曉更多「和、在、玩」驚喜玩法，並聯乘超人氣偶像姜濤，拍攝跳舞短片示範無限創意！在新一輯宣傳圖輯可見姜 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 今日 灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 2022/07/04 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 2022/07/02 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 2022/06/30 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 2022/06/29 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 品牌 Mirror 姜濤 可口可樂