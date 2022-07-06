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灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食

副刊版 2022/07/06

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鮮味滿溢的鮑魚、充滿橡果香的西班牙黑毛豬，是近年廚師經常使用的矜貴食材。最近灣景國際灣景廳便推出「鮑魚．黑毛豬」自助晚餐（成人$548起、長者$508起、小童$468起），以黑毛豬及鮑魚製作多款菜式，

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欄名 : 新鮮熱辣

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