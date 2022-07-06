灣景國際推出鮑魚黑毛豬自助晚餐 歎矜貴美食 副刊版 2022/07/06 分享： 分享： 鮮味滿溢的鮑魚、充滿橡果香的西班牙黑毛豬，是近年廚師經常使用的矜貴食材。最近灣景國際灣景廳便推出「鮑魚．黑毛豬」自助晚餐（成人$548起、長者$508起、小童$468起），以黑毛豬及鮑魚製作多款菜式， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 今日 姜濤╳可口可樂 「姜仔」現身旺角打卡點 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 2022/07/04 Giovanni Pina 新分店 以紫藤花庭園進駐北角 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 2022/07/02 city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 2022/06/30 聯乘本地插畫家推動漫造型 COLLAR特典卡7.1起換領 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 2022/06/29 喜來登酒店 X ALBION美容護膚品牌 推出「健膚之約下午茶」 酒店 美食 菜式 魚 灣仔 蛋 甜品 蛋糕 海鮮 西班牙