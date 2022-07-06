愛一個地方，不應只得一種公式、樣式或力度去呈現，所以每次看見這個地方仍有人用屬於自己的方式，安靜地表達對香港的鍾愛，我總有份莫名的感動和觸動。況且見得喧鬧嬌揉太多，一旦遇見純粹而自然的作品，猶如一股清泉，甚有排毒潔淨之效。說的是近日難得遇見的好作品——沈平大師的鋼筆畫冊《線條下的香港》。一九八○年從內地移居香港的沈老師，用一雙腿走遍大街小巷，以一雙眼素描此城輪廓，再手拿一枝鋼筆，以他的文字形容，「硬筆柔情地謳歌和記錄香港的輝煌過往」，在在表達了一位藝術家，以手到拿來的造詣和細膩敏銳的心，把香港之韻、味、律、情，以黑白光暗粗幼疏密交織的綫條，重現觀賞者眼前。

畫冊收藏了我們熟悉的香港街道和建築物，有些是今貌，有些已是遙遠記憶，甚至陌生痕迹，但都是我們的香港。打開一頁，左右兩幅中環景象成對照，右邊一幅是早期二十世紀的中環街頭，仍有車伕在闊落的大道拉着人力車謀生，跟左邊那一幅現今皇后大道的轂擊肩摩成強烈對比。我很喜歡這樣對照，因為惟有當我們再次認識、正視和了解香港是怎樣走過來的，才更對得來不易的香港特質且行且珍惜。

畫冊盡是黑白顏色，散發着一種久違了的幽靜和淡然，然而，每一幅作品都是靜而不默，因它們每一幅都透過強烈的綫條和留白之間，訴說自己的故事，或璀璨、或繁華、或煩囂、或滄桑、或失落，調子或許不同，但每個故事都呈現出香港獨有的美感和掙扎。若有人問我，如何在二○二二年講好香港的故事？我會請他先細閱《線條下的香港》，把香港昔日的美麗與哀愁重拾一遍，畢竟，一個人若忽略自己地方的過去，根本就無法真正明白如何在當下講好她的故事。有了這個厚度，香港的故事就不僅是經常聽到的那幾樣。我深信，香港的美麗綫條是可以從過去伸延到現在和未來的，這裏每個人的一筆一觸，都可以延續和創造她更多美好的故事。