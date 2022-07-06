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夏治鼻敏感

副刊版 2022/07/06

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香港夏季潮濕炎熱，冷氣風扇總如影隨形，加上麈埃污染，使不少人鼻敏感「細水長流」，隨身總要多帶兩包紙巾以防鼻敏感偷襲。但其實只要化被動為主動，多作中醫湯水及按穴保健，或天灸敷貼治療，對預防及治療鼻敏感有一定程度幫助。

鼻敏感典型症狀包括鼻癢、噴嚏及流清涕。引發原因包括溫差劇烈、空氣懸浮毛孩皮毛、塵蟎及花粉等。致敏原隨呼吸直接刺激鼻黏膜致炎症反應，如疲勞過度、感冒未癒、關節炎症或腸道細菌失衡，皆可激發身體反應，若加上外界誘因，便可引發鼻敏感等免疫過激反應。

中醫認為鼻敏感多與臟腑肺脾腎氣陽虛衰有關。人體正氣不足、衛外不固，易受風寒邪氣影響，加諸毛塵誘病，致肺不斂藏、涕液外流。中醫臨床診斷分辨病症的急慢性及寒熱虛實，若長期反覆發作者，體質多見虛證為主，發作多由寒或熱表證誘發。

中醫治療康復期講求益氣增強體質，平常應少開過強冷氣，並多作戶外運動。補虛湯水可以五指毛桃1両、淮山5錢、製芡實3錢、粟米一枝、海底椰一個、瘦肉5両，清水5碗煲煮一小時。湯水甘甜易入口，老幼合宜。

穴位按摩可按壓迎香穴、合谷穴及足三里穴：迎香穴位於鼻翼外緣與鼻唇溝交界處；合谷穴於手背食指掌指骨中點處；足三里於小腿前外方，髕骨下緣以四橫指量度，再旁開脛骨前緣一橫中指寬。手指按摩穴位，至局部脹重為宜，而足三里更可以艾條熱熏。

若適逢夏季七至八月時的三伏天時段，可考慮接受天灸治療，做法為依三伏天特定日子，於身體敷貼藥性溫熱膏貼，引起皮膚發紅反應，達致溫陽補虛、冬病夏治。

鼻敏感等疾病，或常併見其他病症，如慢性咽炎，或其他過敏性質疾患，例如蕁麻疹、濕疹等。以上不同的病患其實有其共同點，就是相同體質因素誘發。故此，若患上慢性反覆病症，何不考慮多以中醫角度審視病患原因及提供治療方法？

撰文 : 盧文健 物理治療師、註冊中醫師

欄名 : 理療感悟

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