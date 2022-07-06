「金融＋航運」 港鞏固國際航運地位

今年是香港回歸祖國25周年，也是香港邁入由治及興的關鍵節點，對一國兩制在香港實踐掀開新篇章，具有承前啟後的重要意義。香港因海而生、因港而興，航運一直是香港經濟發展的重要支柱，正如國家主席習近平在7月1日慶回歸25周年大會的重要講話中指出，25年來香港國際航運中心地位穩固。因此，在這一重要歷史時刻，有必要對香港航運業過去取得的成就和面臨的問題進行回顧，才能更好地對未來龐大的機遇和遇到的挑戰進行展望。

香港在1974年首次打破貨櫃吞吐量的世界紀錄，從而成為全球最繁忙的貨櫃港之一；而由「最繁忙」躍升為「最重要」的貨櫃港，則是隨着中國內地實施改革開放政策，推動香港轉型為「轉口港」，並在1987年首次躍升為全球最大的貨櫃港。得益於內地經濟騰飛和全球貿易的蓬勃發展，從1992年到2004年，香港貨櫃吞吐量在其中10個年份中排名全球第一，為香港的國際航運中心地位打下堅實基礎。

「最繁忙」不再 港轉向高端海運服務

不過，隨着內地市場經濟發展推動港口基建升級和財政扶持，特別是珠三角周邊港口崛起，香港從2005年開始失落全球最繁忙貨櫃港的地位，國際排名也拾級而下，到2021年更跌至第9位。隨着香港不再能依靠暢旺的貨物往來推動航運業增長，特區政府順勢在2016年首次提出發展高端航運服務業的方向，並在2017年《施政報告》中正式提出推動和促進包括海事保險、海事法律和仲裁服務、船舶融資、船舶管理、船舶註冊等高增值海運服務，從而鞏固香港作為多元化的國際航運中心地位。

特區政府在2018年《施政報告》中更是一口氣推出「8+1」項措施，香港高端航運業發展由此進入「全速航行」階段。特區政府先後在2020年6月和7月通過法例修訂，為船舶租賃和海事保險業務提供免稅和半稅優惠，並在隨後兩年研究進一步稅務優惠措施，以吸引更多航運業務委託人來港興業展業；從2019年開始，香港海事處在全球7個城市增設區域支援團隊，為航行在世界各地、懸掛香港區旗的船舶，提供更快捷便利的支援服務；另外，2019年特區政府再次向「海運及空運人才培訓基金」注資兩億元，用於本地海運人才的培訓。

這些措施為拓展香港國際航運中心地位，帶來驕人成績：2019年，香港在與新加坡和東京的激烈競爭中脫穎而出，成為擁有百年歷史的國際航運公會（ICS）選址之首個海外辦事處，大幅提升了香港在全球航運界的聲譽；2020年，波羅的海國際航運公會（BIMCO）則在其仲裁條款中，正式將香港列為全球第四個海事仲裁地，成功躋身世界頂級航運仲裁中心之列。

國際排名吞吐量頻跌 前景堪憂

不過，與上述成績相對應的，則是香港在近年與航運相關的國際排名中不斷下滑的情況。例如，在《新華．波羅的海國際航運中心發展指數》中，香港排名由2018年和2019年的全球第二，下跌至2020年和2021年的全球第四；而在《2022年全球海事領先中心城市》報告中，香港排名則由2019年的第4名跌至第6名。

從這些排名中可以看到，香港不但在航運服務的表現差強人意，在海事科技、吸引力與競爭力等方面，更與其他國際和區域航運中心相比相差甚遠；再加上港口貨櫃吞吐量的連年下滑，無疑給人帶來香港航運「日薄西山」的印象，讓人擔心香港航運業的發展前景。

習近平主席在回歸慶典的講話中強調，必須保持香港的獨特地位和優勢，支持香港鞏固國際航運中心地位；國務院總理李克強在5月30日會見當時是候任行政長官的李家超時則強調，要充分發揮香港傳統優勢，提高綜合競爭力，鞏固提升國際金融、航運、貿易3大中心地位。

一國兩制構想提出的一個重要目的，就是促進香港發展，保持香港國際金融、航運、貿易中心地位；無論是國家「十四五」規劃，還是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，中央政府都明確支持香港鞏固和提升國際航運中心地位。因此，謀劃好、發展好香港海運業，不僅是特區政府和航運業界需要完成的一項經濟「答卷」，更是一項必須完成好的政治「答卷」。

須與業界攜手 制定長遠策略規劃

李家超在競選政綱中明確提出，要發揮香港航運中心作用，大力發展包括海事法律在內的高增值航運物流業；方向既定，接下來就是「以結果為目標」的實際行動。現時專責運輸及物流的政策局已經成立，特區政府則需要與業界攜手，盡快為香港航運業制定一份長遠且全方位的策略規劃，勾劃未來20至30年的發展願景和目標。

例如，在推動業務委託人來港興業展業方面，如何通過其他措施促進海運業集群的蓬勃發展，並開拓新的高端航運增長領域，當中特區政府需要有意識地加強貿易引領作用，畢竟海運的最終服務對象是貨物貿易。因此，只有吸引更多貿易商選擇落戶、並在香港完成交易，才能起到築巢引鳳的作用，招徠更多航運企業雲集香港，繼而促進法律、保險等領域協同發展。

另外，作為全球最領先的國際金融中心，「金融＋航運」是確保和加強香港國際航運中心地位的關鍵要素。作為高碳密集型行業，全球海運業正承受着巨大的減排壓力，聯合國國際海事組織（IMO）為海運業訂立了在2050年或之前將船舶全年溫室氣體總排放量降至2008年水平的一半或以下之目標，而ICS則代表航運業進一步提出在2050年實現「淨零排放」的宏偉目標。

把握脫碳需求 發展綠色航運

無論實現哪個目標，航運業都需要尋找到替代清潔燃料，以及完成革命性的船舶動力推進技術。根據世界銀行的預測，零碳燃料的廣泛運用，將為船舶燃料市場帶來超過1萬億美元的融資需求；此外，有銀行預計，要實現IMO訂立的2050年目標，需要投入1.4萬億至1.5萬億美元。這無疑為香港「金融＋航運」帶來龐大機遇，需要積極研發新型金融工具，應對航運脫碳的綠色融資需求，而當中特區政府的引領作用必不可少，包括應與業界攜手成立綠色航運基金，用以合作研發低碳技術和開發可持續航運業的解決方案，從而在塑造航運業發展未來的進程中，佔據領軍地位。

面對新起點，踏入新征程，香港航運業因海而興，更要向海圖強，才能在接下來的25年，與香港各行各業一道揚帆遠航、乘風破浪，在中華民族偉大復興的歷史進程中作出貢獻。

▲ 作為全球最領先的國際金融中心，「金融＋航運」是確保和加強香港國際航運中心地位的關鍵要素。（資料圖片）