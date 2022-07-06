過海「擠塞徵費」 倡隧道券推行

三隧擠塞的問題，困擾本港多年，隨着西隧的專營權於明年8月1日屆滿，港府將可首次同時營運3條過海行車隧道，有望以調控收費的形式，緩解這個延宕日久的問題。

筆者上月中旬在一場會議中，聽取原運輸及房屋局簡介「過海隧道擠塞徵費」的概念。初步構思是將平日劃分為3個收費時段：一般時段將收取「一般收費」、早上及傍晚的繁忙時段額外加收「擠塞徵費」、非繁忙時段則提供減價優惠。

當局期望透過這種方式，分散和遏抑繁忙時段超額的交通需求，即鼓勵駕駛人士改變出行習慣，於一般或非繁忙時段才使用隧道，甚至放棄駕車，轉乘公共交通工具；總體而言，其原理與港鐵推行的65折早晨折扣優惠類近。然而，運房局現階段只是就措施的原則徵詢議員意見，相信要到今年第四季進行公眾諮詢時，才會提出徵費的具體數字，故現在難言社會對徵費的接受程度。

未善用路面空間 加劇擠塞

此外，整項措施主要針對私家車，這是因為過去10年，私家車在繁忙時段所佔的過海隧道交通流量不斷上升，至2021年達59%；相反，貨車、巴士和電單車的比例一直平穩，近兩年的士所佔比例更由於新冠疫情下跌。

私家車的載客效率明顯偏低，前述近6成的過海私家車，僅運載不足兩成的過海乘客；其餘8成過海乘客乘坐的巴士，卻只佔過海隧道交通流量的8%，顯示過海隧道的大量路面空間未被善用，加劇道路擠塞的情況，應予檢討。

「擠塞徵費」的辦法，其實運用了經濟學原理：一般而言，價格與需求成反比，當局冀藉提升商品價格，解決固定供應量與超額需求的差距。固定供應量是指三隧之設計容量不能增加，可是2021年運輸署的調查顯示，早上繁忙時段最高峰時，過海隧道的行車需求可達每小時約1.2萬架次，是三隧總容量的126%；獨立來看，紅隧和東隧更達約150%，即使是落成較晚、設計容量較大的西隧，也達98%，接近飽和。

運房局的方案，有一定優化空間。筆者建議當局配合現時的「不停車繳費系統」發行「隧道券」，私家車駕駛人士可利用繳費貼即買即用一套10張至數十張的電子「隧道券」，每次通過任何一條過海隧道，便自動扣除一張，毋須於收費亭停車或排隊付款。如此變相將三隧的收費調整至均一水平，鼓勵駕駛人士自主選用最直接的過海路綫，減少現時因三隧收費不同產生的繞道情況，紓緩過海車龍延伸至多條連接道路，引致跨區阻塞的問題；當然，紅隧位處中心地帶，連接道路網絡較東隧、西隧完善，故實行均一價格的「隧道券」，不會改變紅隧明顯佔有地利、車輛流量較多的事實。

賦權駕駛者 視乎交通自選路綫

價格方面，筆者建議每張「隧道券」的單價，應比現時三隧的平均價略高，以維持政府收入和支付三隧的日常保養和維修費用，同時將部分私家車使用隧道的需求分散至一般或非繁忙時段；實際上，此方案將使用隧道的決定權賦與駕駛者：由於現時大部分私家車皆有導航系統，駕駛人士也知悉實時交通狀況，所以在繁忙時段，他們可自主選擇繼續使用繁忙隧道或繞路至其他隧道。

長遠須增建過海隧道 增容車量

運輸署又表示，其顧問現正構建交通模型，用以預測在不同隧道收費方案下的交通情況；此外，他們又提出引入隧道費調整機制，讓當局更有彈性地適時調整「擠塞徵費」的水平和繁忙時段的定義，而毋須逐次修改法例。換言之，當局預期將來可能要反覆試驗，才摸索到「擠塞徵費」對需求的實際影響。

以上所論，當是目前香港土地資源有限、運輸基礎設施不足下的權宜之計；長遠而言，香港應探討興建第四條行車海底隧道，提升過海隧道的整體容車量，才是正道。與此同時，當局應該採用多管齊下的策略，包括改善公共交通服務、在新界興建泊車轉乘點、向駕駛人士提供泊車轉乘優惠，吸引他們少用私家車過海。

總括而言，諸如隧道收費等市政問題，當局宜給予一定彈性，讓市民在使用基建或公共服務時享有自主權，這亦是發展「智慧城市」的精神所在；「隧道券」的概念也是一樣，如此才能爭取駕駛人士的支持，避免過往解決三隧擠塞的方案多次觸礁的命運。

▲ 私家車在繁忙時段所佔的過海隧道交通流量不斷上升，反觀貨車、巴士和電單車的比例卻一直平穩，顯示過海隧道的大量路面空間未被善用，加劇道路擠塞。（資料圖片）