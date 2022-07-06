環保政策25載 是得是失？

香港回歸25年，藉此時機，我們也回顧一下這些年來香港的環保政策得失。

當下火熱的氣候變化議題，回到1997年時相對冷淡。即使當時國際社會排除萬難商討出第一份針對碳排放的《京都議定書》，但最終也沒有國家認真兌現承諾；而彼時作為「國際大都會」的香港，雖然沒餘下多少工業，但人均排出的溫室氣體仍然多達6公噸，較全球人均高約6成。

回歸初年關注空氣污染 「爭番啖氣」

相對於看似遙遠的全球暖化，當時香港人更關心「殺到埋身」的空氣污染。回歸那年，至少6個環保組織為此發聲，除了幾個主流環團，還有兩個專門針對空氣議題而成立的環境組織，氣勢一時無兩。

當年的環團合力指向本港兩大空氣污染源--中華電力和香港電燈，大家搖旗吶喊，原本「繑埋雙手」的政府終於交出成績，除了禁止興建新的燃煤發電機組外（1997年），還耍出兩記重拳：一是藉每次電廠續牌的機會收緊排放要求（2005年），二是設立電廠的碳排放上限（2008年）。

有見發電廠戰綫漸入佳境，環團、智庫和學界逐漸轉移焦點，關注區域空氣質素，以及要求當局取締柴油交通運輸，諸如的士、重型柴油車和貨輪等必須改用清潔燃料。在多方努力下，近年空氣質素有明顯改善，大家總算「爭番啖氣」。

這場空氣質素的小勝，關鍵在於挑對了戰場，目標清晰，針對兩電的污染源頭「落閘」。其實，源頭減廢（氣）這個道理，放諸各個環保議題皆準，問題是面對政治現實時，環境往往率先被犧牲。

廢物收費立法 躊躇不前

廢物議題是慘痛的反面教材。早在1995年我還在當環保記者時，已經不時聽到廢物收費的「樓梯響」，當年環保署委託顧問公司完成10年廢物管理策略，提到垃圾收費對減廢能發揮關鍵作用。

這樣重要的環保策略，回歸後每位環保主責官員都有舊事重提，但很多都只是嘴巴說說而已；至於實質的立法工作，則一直磨蹭糾纏、進進退退，前前後後歷經4位特首、共6屆政府，拖到去年才終於通過立法，有望明年下半年實施。

難道政府和議會看不到只有「污者自付」才是廢物議題的出路嗎？才不，他們都深深明白廢物收費是驅動減廢的「火車頭」法令，躲不開避不過，只是他們更清楚實施政策的政治代價--向全港市民荷包打主意，是半點不討好的活兒。官員既欠魄力和能量，政黨及立法議員亦不斷拉後腿，以致這些年間議會討論廢物收費時，最常聽見議員口說「支持」然後緊接「但是」，明撑實反，上演種種令人難堪的拉鋸。

2019年4月，立法會再次審議草案時，彷彿吃了「誠實豆沙包」的自由黨立法會議員邵家輝曾經這樣說：「點解個個政黨開始跳晒出來呱呱叫（反對垃圾收費）？區議會選舉又來，立法會選舉又來，你（政府）真係開玩笑，你靠害啫！」

垃圾圍城，我們連自己的居住空間也守衞不了，更莫說在發展利益當前保護生態環境。活在香港海域的「回歸吉祥物」中華白海豚，就是被犧牲了的例證。

時鐘撥回1997年，香港水域錄得約250條白海豚，可是港珠澳大橋和機場三跑等海上大型基建，持續影響其棲息地，連帶海水污染，加上繁忙的海上交通，成為一帖接一帖的催命符，導致白海豚在2021年4月僅存37條，較回歸當年下跌8成半。叫牠「吉祥物」，認真「大吉利是」。

我們曾經寄望《環境影響評估條例》發揮作用，在制度中擔起守門重任，平衡發展、保育和管控污染等各方利益，惟特區政府近月進行環評檢討時，有意大幅壓縮其生態評估程序。如果當局如願以償，便有如從環評口中再拔下幾隻大牙，面對未來續有基建發展計劃，更加無力招架，恐怕會成為特區未來25年的生態負債。

我們之於環境，已經耽誤了一個25年，未來25年有條件樂觀嗎？

▲ 廢物收費的立法工作一直進進退退，至去年通過立法，有望明年下半年實施。（資料圖片）