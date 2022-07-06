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劉鶴與耶倫通話 關切取消對華關稅

美最快本周宣布 或同時啟動反補貼調查

中國版 2022/07/06

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美國對華關稅決定進入關鍵時刻之際，國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行視頻通話，中方就美國取消對華加徵關稅和制裁表達關切。耶倫則表示關注中國不公平經濟政策，期望與劉鶴作進

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