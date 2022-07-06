劉鶴與耶倫通話 關切取消對華關稅 美最快本周宣布 或同時啟動反補貼調查 中國版 2022/07/06 分享： 分享： 美國對華關稅決定進入關鍵時刻之際，國務院副總理劉鶴與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）舉行視頻通話，中方就美國取消對華加徵關稅和制裁表達關切。耶倫則表示關注中國不公平經濟政策，期望與劉鶴作進 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 京樂見削關稅 惟經濟利好有限？ 今日 京樂見削關稅 惟經濟利好有限？ 在岸人幣先升後回 見兩周新低 今日 在岸人幣先升後回 見兩周新低 中行料次季GDP增1% 下半年逐季回升 今日 中行料次季GDP增1% 下半年逐季回升 你可能感興趣 京樂見削關稅 惟經濟利好有限？ 今日 01:00 京樂見削關稅 惟經濟利好有限？ 在岸人幣先升後回 見兩周新低 今日 01:00 在岸人幣先升後回 見兩周新低 中行料次季GDP增1% 下半年逐季回升 今日 01:00 中行料次季GDP增1% 下半年逐季回升 關稅 劉鶴 耶倫 拜登 特朗普 GDP 美元