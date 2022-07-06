南韓推VR培訓 助殘疾人士就業

【本報訊】隨着虛擬實境（VR）技術發展成熟，其應用範疇不再局限於娛樂體驗、商業應用，更延伸至殘疾人士的職業培訓。早前，南韓電子通信研究院（ETRI）宣布，正式推出專為殘疾人士而設的VR就業培訓計劃，其

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