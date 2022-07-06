  • 29°C
香港時間 : 2022706日 (三) 01:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南韓推VR培訓 助殘疾人士就業

行政人員版 2022/07/06

分享：

分享：

【本報訊】隨着虛擬實境（VR）技術發展成熟，其應用範疇不再局限於娛樂體驗、商業應用，更延伸至殘疾人士的職業培訓。早前，南韓電子通信研究院（ETRI）宣布，正式推出專為殘疾人士而設的VR就業培訓計劃，其

...

欄名 : Good Job Insight

最新專欄文章 更多

企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56%
2022/07/05
企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56%
日本推動職場多元 促企業准員工做副業
2022/07/01
日本推動職場多元 促企業准員工做副業
PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽
2022/06/30
PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽
美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬
2022/06/29
美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬
日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師
2022/06/28
日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師
就業 南韓 VR 殘疾

上一篇文章

日通信商新制 回辦公室視為出差
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？