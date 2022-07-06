南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 行政人員版 2022/07/06 分享： 分享： 【本報訊】隨着虛擬實境（VR）技術發展成熟，其應用範疇不再局限於娛樂體驗、商業應用，更延伸至殘疾人士的職業培訓。早前，南韓電子通信研究院（ETRI）宣布，正式推出專為殘疾人士而設的VR就業培訓計劃，其 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 2022/07/05 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 2022/07/01 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 2022/06/30 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 2022/06/29 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 2022/06/28 日芯片業未來10年 料需聘3.5萬工程師 就業 南韓 VR 殘疾