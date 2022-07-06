Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 行政人員版 2022/07/06 分享： 分享： Tesla除了專注研發電動車及自動駕駛系統外，也一直積極在研發太陽能產品。Tesla就在德國IdeenExpo展覽中，搶先展示一部猶如Model X車門展翼狀態的黑色車用「太陽能」拖車。 近年不少電動車 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 今日 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 2022/07/05 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 2022/07/05 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 2022/07/04 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 2022/07/04 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 Tesla 太陽能 SpaceX