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Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網

行政人員版 2022/07/06

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Tesla除了專注研發電動車及自動駕駛系統外，也一直積極在研發太陽能產品。Tesla就在德國IdeenExpo展覽中，搶先展示一部猶如Model X車門展翼狀態的黑色車用「太陽能」拖車。

近年不少電動車

...

欄名 : 科技新知

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