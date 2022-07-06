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首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市

行政人員版 2022/07/06

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隨着NFT及加密貨幣市場不斷增長，市場上有更多公司推出自家的NFT遊戲。為迎合市場需求，WEB 3遊戲公司Polium近日宣布，將推出世界上首款NFT遊戲主機「Polium One」，預計在2024年

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欄名 : 科技新知

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