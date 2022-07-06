首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 行政人員版 2022/07/06 分享： 分享： 隨着NFT及加密貨幣市場不斷增長，市場上有更多公司推出自家的NFT遊戲。為迎合市場需求，WEB 3遊戲公司Polium近日宣布，將推出世界上首款NFT遊戲主機「Polium One」，預計在2024年 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 今日 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 2022/07/05 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 2022/07/05 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 2022/07/04 美職棒擬2024年 引進機械人裁判 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 2022/07/04 世界移動通訊大會 巴塞隆拿續辦至2030 NFT 電玩手遊