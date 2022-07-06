維記曲奇忌廉雪米糍 全新演繹經典口味 行政人員版 04:00 2022/07/06 分享： 分享： 維記牛奶每日為港人製造新鮮又美味嘅牛奶、雪糕及乳酪產品，要數最經典嘅雪糕口味，曲奇忌廉必定係其中之一。黛安知道，維記最近推出咗曲奇忌廉雪米糍兩粒裝，香脆可口嘅朱古力曲奇，混入香濃幼滑嘅忌廉雪糕，外層包裹住煙韌嘅糯米皮，口感豐富又滋味。新產品由今日起，將陸續喺7-11及Circle K便利店有售，黛安都要去入定貨先。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 韓國ON︰THE BODY白米沐浴露 萬寧獨家發售 今日 韓國ON︰THE BODY白米沐浴露 萬寧獨家發售 八卦名利場 - TGC果漾色平面爐打造時尚廚房 買指定款勁減$750 今日 TGC果漾色平面爐打造時尚廚房 買指定款勁減$750 八卦名利場 - 牛舞Gyumai銅鑼灣開第3店 新店消費滿$500減100 今日 牛舞Gyumai銅鑼灣開第3店 新店消費滿$500減100 八卦名利場 - 崇光夏日甜品節及咖啡節 消暑甜點醒神咖啡雲集 2022/07/05 崇光夏日甜品節及咖啡節 消暑甜點醒神咖啡雲集 八卦名利場 - 屈臣氏獨家發售 NIVEA®逆齡新品 2022/07/05 屈臣氏獨家發售 NIVEA®逆齡新品