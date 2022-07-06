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維記曲奇忌廉雪米糍 全新演繹經典口味

行政人員版 04:00 2022/07/06

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維記牛奶每日為港人製造新鮮又美味嘅牛奶、雪糕及乳酪產品，要數最經典嘅雪糕口味，曲奇忌廉必定係其中之一。黛安知道，維記最近推出咗曲奇忌廉雪米糍兩粒裝，香脆可口嘅朱古力曲奇，混入香濃幼滑嘅忌廉雪糕，外層包裹住煙韌嘅糯米皮，口感豐富又滋味。新產品由今日起，將陸續喺7-11及Circle K便利店有售，黛安都要去入定貨先。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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