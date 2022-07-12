隨著全球的新冠疫情逐漸受控，不少國家已經放寬遊客入境要求，重新刺激旅遊業。即使如此，部分國家仍然要求入境的非本國公民或居民接受不同程度的檢疫或隔離措施，返回香港後亦須自行預訂酒店隔離。相信大家在蠢蠢欲動盼望外遊之餘，仍會因為各種不確定因素和額外旅遊成本而卻步。



以香港遊客喜愛的目的地日本為例，當地已在今年6月10日恢復通關。根據日本當局在截稿前的最新政策，香港獲列入「藍色名單」，意味港人入境前毋須接種3針疫苗，入境後也不用再次檢測及檢疫。然而，港人須持有起飛前72小時檢測陰性證明，參加有導遊帶領的旅行團，以及購買了涵蓋新冠病毒的醫療保險，才可前往日本旅行。即使其他國家未有新冠病毒醫療保險的要求，但如果保單中沒有詳細列明醫療及住院保障金額，港人便有機會自掏荷包繳付大筆的求診及住院費用。



儘管能夠滿足以上要求，大家可能也會擔心在出發前或在旅行途中染疫而無法繼續行程，繼而影響返港的隔離酒店預訂。面對這些風險和牽涉的額外開支，而市面上一般的旅遊保險又未必能夠保障這些損失，無疑讓大家的外遊意欲大減。



「飛凡」旅遊保險 非凡旅遊體驗最佳保障



不過，旅遊保險已經因應疫情而有了重新定義！為了讓港人更安心外遊，毋須擔心行程受阻甚至因確診新冠病毒而衍生的額外開支，蘇黎世香港全港首創、涵蓋回港檢疫期的「飛凡」旅遊保障計劃（下稱「飛凡計劃」），確保在出發前、旅途中和回港後涉及新冠肺炎病毒而引致的醫療費用和其他相關財政損失，均可獲得合理保障，衝破一般旅遊保險的限制，即使是出發前及回港後的日子也受到保障。



舉例說，如客戶本人或旅伴在出發前一刻確診中招，需接受強制隔離，最終導致旅程取消或受到阻礙，即可獲賠償旅遊開支的損失，金額高達15,000港元。另外，客戶本人或旅伴旅遊期間不幸染疫而必須接受治療，甚至因而放棄行程，飛凡計劃會提供醫療保障或現金賠償，亦會保障未能如期入住回港隔離酒店的相關損失或額外費用。返港後，如在接受檢疫期間確診並因此延長檢疫期，飛凡計劃將提供現金津貼和賠償額外的檢疫酒店住宿費用，如果客戶因旅程被延長而無法如期回港照顧寵物、家中長者或小孩而衍生額外開支，或出席預先安排的活動，例如度假套票或演唱會門票費用等，飛凡計劃更可提供相關保障。



我們明白到，疫情改變了旅遊業的生態，旅客所需的保障亦已經更廣更闊，要讓旅客無憂無慮地享受整個旅程，旅遊保險必須全面照顧旅客整個旅程前後大大小小的需要，所以蘇黎世香港率先踏前一步，為港人帶來全新和市場首創的旅遊保障。希望渴望外遊的各位，現在可以找到一個安心的保障，重拾旅遊的樂趣。

（特約）