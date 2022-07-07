可持續投資　在波動中堅定前行

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3個「宏利人」的故事 宏利香港助你規劃精彩人生
投資者憂慮全球經濟增長前景，加上各國央行的貨幣政策立場日趨鷹派，繼續拖累近月全球股市的表現。好消息是，中國開始放寬上海的封城措施，A股市場也因而反彈。
短期市場面對重大挑戰
近月英國和美國的通脹率達到9.1%¹和 8.6%²的40年新高位，為了遏止通脹，央行唯有加息。美國聯儲局及英倫銀行便於6月中分別加息75點子及25點子，而歐洲央行也擬於7月份開始加息。在這一輪加息浪潮中，只有中國及日本仍維持相對寬鬆貨幣政策。
無疑，加息將推高企業的債務成本，而全球經濟增長減速、俄烏軍事侵略曠日持久，以及中國在清零政策下使供應鏈出現中斷，均在牽動投資者的負面情緒，大多數板塊都受到打擊，使投資者感到似乎無處可藏，只有能源板塊是例外。俄羅斯入侵烏克蘭以來，國際能源價格持續飆升，紐約期油於年初至今便已升約50%，能源股因而一同大漲。
儘管市場短線走勢異常波動，但我們認為可持續投資政策仍然是長線投資的未來。原因是有能力管理好環境、社會及管治（ESG）因素的企業，將可大為減低各類風險，並反映出企業的實力，尤其是這些具有可持續增長前景的優質公司，目前的估值水平已變得愈來愈吸引。
可持續投資方法眾多
談到ESG投資及責任投資策略（SRI策略），很多投資者的第一個反應，可能是認為這類策略只會投資於新能源或環保企業。其實可持續投資的方法眾多，除了剔除法──即不會投資於特定行業如煤、武器等企業，還有同類最佳（Best in class），即是在同業中揀選出ESG分數突出的企業。
面對脫碳的國際大趨勢，傳統能源企業已紛紛奮起轉型，當中有部分企業更取得不俗成績。例如一家老牌石油巨擘在上一次業績中，便公布其可再生能源及能源解決方案部門錄得季度盈利，為歷史上首次。這些轉型方案，將能使企業更好地應對日益嚴格的監管措施，也能使業務得到更持續的發展。
此外，以往快速時裝被視為製造污染的元兇之一，不過這情況也持續有改善。我們見到一家跨國大型時裝企業，最近便宣布與纖維材料製造商合作，希望以此減少在製造過程中的環境足跡。
所以說，ESG政策的投資光譜及選擇也可以相當廣闊，而在逆境下堅持執行嚴謹的投資紀律，聚焦於可持續增長、估值合理的優質環球股票，除了可為社會帶來正面的影響之餘，也有助創造更佳的長期增長潛力。
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1. 資料來源：CNBC，2022年6月22日
2. 資料來源：CNBC，2022年6月10日
除非另有說明，所有數據，意見和觀點均截至 2022 年 6 月30 日。
重要資料
主動管理的投資並不保證可勝過大市表現。環境、社會及管治（ESG）策略透過考慮傳統財務資料以外的因素來選擇或排除證券，可能導致相對投資表現偏離其他策略或廣泛市場基準指數。
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（特約）