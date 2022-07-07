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KKday召喚姜糖拼出香港 姜濤 X Do姐期間限定纜車

副刊版 2022/07/07

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KKday繼早前推出「姜濤X Do姐」主題帆船維港遊、姜濤開蓬巴士聖誕除夕夜遊特別綫，相隔約半年，再推出「姜濤X Do姐」KKday期間限定纜車，完成「玩精啲！玩盡啲！」海陸空三部曲！

由2022年7月

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欄名 : 本地遊

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