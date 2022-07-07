停一停、想一想。

到底斑馬是帶黑條子的白馬，還是帶白條子的黑馬？這並非哲學問題，科學問題便要科學解決。

若把斑馬的黑白毛髮剃掉，便會發現牠皮膚本是深褐色，而皮膚深層會發現正常生長的毛囊，毛髮是從這裏長出來的，毛囊中的色素細胞（Melanocyte）負責製造黑色色素，毛髮因此呈黑。奇怪的是，斑馬竟有系統地一整條子皮膚同時不生產黑色色素，毛髮生長出來便呈白色（就如人類年老白髮一樣），故此，斑馬本是黑馬。

再想一想，按此推理，那麼世上有沒有真正的白馬？在大自然世界裏，全白色是自尋短見良方（住在白色天地的北極熊除外），最眩眼奪目的，必定成為獵殺目標。事實上，大部分白馬本是灰馬或其他毛色，年紀漸大才由灰轉白。只有少數與生俱來打從基因已是白馬的膚色實則是粉紅，眼睛也因缺乏色素呈淺藍色。

回說斑馬身上為何或如何進化這些白條子，可謂眾說紛紜。有說是保護色用以擾亂捕獵者視綫，也有說是為了減少毒蟲（Black Horse Fly）叮咬，而最近有學說指，是用作調校體溫（Thermoregulation），理論是黑白條在烈日下溫差很大，因而引起空氣對流，藉此增加汗水揮發散熱。

世上充滿似是而非的問題，互聯網上、媒體上有極多資訊陷阱把事非黑白顛倒，求真便要客觀理性用科學方法逐點破解。

是黑是白，要付上努力才能知曉。