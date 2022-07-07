人幣國際化綠色金融 港未來增長點

自回歸祖國以來，香港金融業25年間高速發展，即使當中遇過不少國際金融風浪，都能一一安然渡過；而且，在國家的大力支持下，惠及香港的各項利好政策接連出台，由2003年推出的《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）、內地居民赴港「自由行」（港澳個人遊）政策、2004年香港成為第一個開展人民幣業務的離岸市場、2014年落實的「滬港通」、2016年的「深港通」，以至近日被納入互聯互通機制的交易所買賣基金（ETF），都在在增強香港的橋樑角色，成為連接中國與國際的金融窗口。

蓬勃發展25載 金融成績亮麗

這些年來，香港作為一個國際金融中心，成績有目共睹：截至6月底，股市市值接近40萬億港元，累計增幅達8倍；香港於5月底的官方外滙儲備資產為4,650億美元，升幅達4.7倍；自2004年香港開創個人人民幣業務以來，離岸人民幣存款於18年間由120億元人民幣，增加至今年4月的8,419億元人民幣，香港人民幣結算所自動轉帳系統（RTGS系統）每日的結算量達1.5萬億元人民幣，處理全球超過7成的離岸人民幣支付款額，是全球最大的離岸人民幣中心。

國際管理發展學院上月中發布《2022年世界競爭力年報》，香港排名由2021年的全球第7位，上升至今年的第5位；在「商業法規」（Business legislation）方面，香港繼續位列榜首，在「公共財政」（Public finance）、「稅務政策」（Tax policy）和「國際投資」（International investment）的排名均在全球前3名。

25年來蓬勃發展的亮麗成績，即使是其他發展成熟的國際金融市場，也難以媲美。

香港背靠祖國、面向國際，擁有得天獨厚的優勢；但香港的競爭優勢如逆水行舟，不進則退，除了中央的鼎力支持，賦予香港一國兩制的制度優勢，以及國家的國際金融中心定位，我們更要擴闊經濟基礎，開拓新的經濟增長點，令經濟持續發展。

融入國家發展大局 鞏固優勢

展望下一個25年，香港更要把握機遇，力爭上游，主動投入發展新產業、新市場，以融入國家發展大局，善用和鞏固我們的優勢，助力人民幣國際化、發展綠色金融樞紐，這將成為香港金融市場未來數十年的增長點。

國家《十四五規劃綱要》提出，要穩慎推進人民幣國際化，而從宏觀經濟、金融市場、避險投資和國際貿易等方面來看，人民幣國際化是大勢所趨，銳不可擋。作為一個高度國際化的國際金融中心，香港擁有健全的法治和金融體系，正可以助力推進人民幣成為各國投資活動的「投資貨幣」。

實現雙幣計價 拓人幣投資渠道

我們要擴大香港金融市場的人民幣計價功能，實現雙幣計價買賣，從而拓展更多人民幣投資渠道，有利於金融機構開發更多人民幣計價的投資產品。

香港更可以透過先行先試的方式，與內地監管機構合作，建立數碼人民幣跨境使用所需的對接機制，做好相關的跨境支付和結算系統基建，並長遠考慮讓投資者在各「互聯互通」計劃上，以數碼人民幣投資股票及其他金融產品，以及用於跨境消費方面，爭取成為未來的離岸數碼人民幣交易中心。

國家《十四五規劃綱要》亦訂下明確目標，力爭在2030年前實現碳排放達峰、在2060年前實現碳中和，亦在《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提出，支持打造香港作為大灣區綠色金融中心，因此綠色和可持續金融在香港的發展潛力將會是非常巨大的。

引導資金 流向綠色投資項目

實現碳中和需要大量資金支持，除了通過發行綠色金融產品，如綠色債券、碳中和主題債券、轉型債券、可持續發展掛鈎債券、綠色基金、碳中和主題基金、綠色IPO等方式來募集資金外，更重要的是引導資金流向高碳行業轉型低碳運作項目、以及綠色產業技術提升等項目，要將資金投放在具有明確減排效益的項目，以及支持綠色辦公、綠色營運，這才是綠色金融的目的。

為支持投資者擴大負責任投資（responsible investment）、低碳投資，我們應制定詳細的量化分析和評估方法，將投資項目的非財務價值，例如投資帶來的環境效益、減排效益、社會影響、管治水平等指標，進行量化核算，讓投資者明瞭綠色低碳投資帶來的總體回報。我們針對環境、社會和企業管治（Environmental, Social, and Governance，ESG）投資者的中長期資料分析顯示，非財務價值愈高的項目，其投資風險更為可控，投資收益更為穩健。

特區政府可再進一步，制定具吸引力的稅務政策、鼓勵綠色投資的引資政策、信息披露及投資資產氣候風險管理指引，引導企業利用香港的金融平台，發展綠色經濟，帶動專業服務需求，從而豐富香港的綠色經濟生態圈。

香港的國際金融中心地位是幾代人努力的成果，我們要做到守業和創業兼備，繼往開來、團結奮進、再鑄輝煌。

▲ 展望下一個25年，香港更要把握機遇，善用和鞏固我們的優勢，助力人民幣國際化、發展綠色金融樞紐。（資料圖片）