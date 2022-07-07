灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪 行政人員版 2022/07/07 分享： 分享： 【本報訊】本港疫情緩和，企業運作回復正常，不少打工仔也需重回辦公室。惟經過疫情逾兩年的洗禮，使職場文化和現象出現巨大轉變，瑞士工作空間解決企業International Workplace Group ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 2022/07/06 南韓推VR培訓 助殘疾人士就業 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 2022/07/05 企業藉表揚員工激勵 離職機率可降56% 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 2022/07/01 日本推動職場多元 促企業准員工做副業 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 2022/06/30 PwC：全球19%員工 未來一年或跳槽 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 2022/06/29 美電子遊戲設計師 年薪中位數逾62萬 職業生涯 職場文化 疫情 大灣區 員工福利