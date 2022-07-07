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灣區半數求職者：靈活工作更勝加薪

行政人員版 2022/07/07

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【本報訊】本港疫情緩和，企業運作回復正常，不少打工仔也需重回辦公室。惟經過疫情逾兩年的洗禮，使職場文化和現象出現巨大轉變，瑞士工作空間解決企業International Workplace Group

...

欄名 : Good Job Insight

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