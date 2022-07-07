歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 行政人員版 2022/07/07 分享： 分享： 各地政府近年對網絡監管愈趨關注，歐盟終於通過《數位市場法》（The Digital Markets Act）及《數位服務法》（The Digital Services Act），以限制科技巨頭壟斷，促 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 今日 機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 2022/07/06 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 2022/07/06 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 2022/07/05 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 2022/07/05 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 科技行業 服務 行業 歐盟 Facebook AR Google 壟斷 條例及法例