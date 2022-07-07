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歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱

行政人員版 2022/07/07

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各地政府近年對網絡監管愈趨關注，歐盟終於通過《數位市場法》（The Digital Markets Act）及《數位服務法》（The Digital Services Act），以限制科技巨頭壟斷，促

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