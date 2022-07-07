機器學習從業員 欠高質量數據優化模型 行政人員版 2022/07/07 分享： 分享： 企業藉AI進行機器學習（ML），可自動化分析數據並進行預測，以更高效率優化模型性能。不過，根據AI數據平台Scale AI的報告，有37%機器學習從業員表示，由於未能獲得高質量的數據，因此無法提高模型 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 今日 歐盟通過《數位法》 防巨頭壟斷保護私隱 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 2022/07/06 首款NFT遊戲主機 Polium One料2024上市 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 2022/07/06 Tesla太陽能拖車 配備Starlink衛星聯網 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 2022/07/05 卡塔爾世界盃 引入半自動越位監測 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 2022/07/05 TikTok夥甲骨文 開發數據保安系統 科技行業 人工智能 Amazon 機器學習 Meta Spotify