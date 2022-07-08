Polo Ralph Lauren 溫布頓戰衣 副刊版 2022/07/08 分享： 分享： 如果說帶運動元素的服裝成為今天男裝主流元素，相信沒有人會反對，君不見時裝品牌和運動品牌的合作幾乎每天都有發生。來自美國的時裝巨頭Ralph Lauren亦可以說是運動服時裝的先驅，多年下來都與馬球和網 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 DETERMINANT 恤衫大全 2022/07/01 DETERMINANT 恤衫大全 CHANEL Metiers d'art 工藝坊的結晶 2022/06/24 CHANEL Metiers d'art 工藝坊的結晶 Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt 2022/06/17 Polo Ralph Lauren 限定店 Create Your Own 自訂個人 polo shirt FILA X Facetasm 首回合作 2022/06/10 FILA X Facetasm 首回合作 潮着高科技 2022/06/10 潮着高科技 時裝服飾 時裝服飾種類 網球 消費資訊 消費種類