Polo Ralph Lauren 溫布頓戰衣

如果說帶運動元素的服裝成為今天男裝主流元素，相信沒有人會反對，君不見時裝品牌和運動品牌的合作幾乎每天都有發生。來自美國的時裝巨頭Ralph Lauren亦可以說是運動服時裝的先驅，多年下來都與馬球和網

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