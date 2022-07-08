ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴 副刊版 2022/07/08 分享： 分享： 英國名廚Simon Rogan旗下的香港米芝蓮一星和綠星餐廳ROGANIC及粵菜餐廳口利福聯乘，推出只此一天的英式粵菜跨界盛宴，展示英國和廣東菜的共融之味。菜式由ROGANIC副主廚Adam ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : News 最新專欄文章 更多 嘉里酒店聯乘 Sweaty Betty 再推瑜伽早餐班 2022/07/04 嘉里酒店聯乘 Sweaty Betty 再推瑜伽早餐班 葡萄牙杜羅河谷六善酒店全新豪華房型 2022/07/01 葡萄牙杜羅河谷六善酒店全新豪華房型 英語閱讀創作比賽 2022/06/28 英語閱讀創作比賽 書出愛心．十元義賣 2022/06/25 書出愛心．十元義賣 Two Moons Distillery X ROOM 309酒吧推出五花茶氈酒 2022/06/24 Two Moons Distillery X ROOM 309酒吧推出五花茶氈酒 香港 英國 餐廳 菜式 魚 蛋 米芝蓮 雪糕 港式