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ROGANIC X 口利福舉辦只此一天的英式粵菜跨界盛宴

副刊版 2022/07/08

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英國名廚Simon Rogan旗下的香港米芝蓮一星和綠星餐廳ROGANIC及粵菜餐廳口利福聯乘，推出只此一天的英式粵菜跨界盛宴，展示英國和廣東菜的共融之味。菜式由ROGANIC副主廚Adam

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欄名 : News

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