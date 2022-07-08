移動城堡 IWC 副刊版 2022/07/08 分享： 分享： 自2017年，Christoph Grainger-Herr成為IWC的行政總裁一職，對外，他主力加強品牌年輕化的形象：除了在「鐘錶與奇迹 2022」展覽中搭建「貨櫃城堡」，更在香港宣傳時，起用貨櫃駁 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 空運4款新作到港 A.Lange & Sohne盡顯日耳曼民族個性 2022/07/01 空運4款新作到港 A.Lange & Sohne盡顯日耳曼民族個性 能源短缺壓力大增 各國紛紛尋求應對方法 2022/06/25 能源短缺壓力大增 各國紛紛尋求應對方法 超豪版天象儀+比翼報時水池登場 Van Cleef & Arpels工藝大師演奏級顯技 2022/06/24 超豪版天象儀+比翼報時水池登場 Van Cleef & Arpels工藝大師演奏級顯技 Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜 2022/06/17 Cartier 大玩架空技術 展示鏤空世界的日與夜 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 2022/06/10 江詩丹頓化身新生女神 以解構美學重新演繹女性腕錶 成交 歌手 可持續發展 鐘錶 專利 海軍 鐘錶 賽車