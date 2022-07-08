自2017年，Christoph Grainger-Herr成為IWC的行政總裁一職，對外，他主力加強品牌年輕化的形象：除了在「鐘錶與奇迹 2022」展覽中搭建「貨櫃城堡」，更在香港宣傳時，起用貨櫃駁

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