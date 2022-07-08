宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET 副刊版 2022/07/08 分享： 分享： 韓流果然所向披靡，諸位請看看韓劇女王宋慧喬（喬妹）出席法國國寶級珠寶品牌CHAUMET活動時，所得到的待遇已略知一二。 為了發表最新Ondes et Merveilles（意即「波瀾燦景」）系列高級珠寶 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery 2022/07/01 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery 幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire 2022/06/17 幻覺鑲嵌法的完美示範 Hearts on Fire Lily Collins兩生花CARTIER 2022/06/10 Lily Collins兩生花CARTIER ZNS新來到寶 2022/06/03 ZNS新來到寶 療癒的力量 QEELIN 2022/05/27 療癒的力量 QEELIN 品牌 酒店 珠寶 巴黎 泳池 宋慧喬