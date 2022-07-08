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宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET

副刊版 2022/07/08

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韓流果然所向披靡，諸位請看看韓劇女王宋慧喬（喬妹）出席法國國寶級珠寶品牌CHAUMET活動時，所得到的待遇已略知一二。

為了發表最新Ondes et Merveilles（意即「波瀾燦景」）系列高級珠寶

...

欄名 : Jewelry

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