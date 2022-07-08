像倪匡先生這樣有才情、心水清、我口講我心的人，香港或許不會再有。關於生死，根本不能用看透去形容，因他早就不當一回事，看他早年為摯友古龍寫的訃告，大概已知他對死亡的看法：「『人在江湖，身不由己』，如今擺脫了一切羈絆，自此人欠欠人，一了百了，再無拘束，自由翱翔於我們無法了解的另一空間。他的作品留在人世，讓世人知道曾有那麼出色的一個人，寫出那麼多好看之極的小說。」

我相信倪匡現時也很快活，一來他也擺脫了一切羈絆，不再受肉身之制，二來又與一眾老友重逢。看見他，猶如周伯通從小說活生生地跑了出來，然而倪匡比周伯通更有睿智、機靈和貼地。

我喜歡看他的散文，比衛斯理和原振俠更甚，因科幻小說從來不是我杯茶。他的散文非常好看，見解獨特，有時看得我捧腹大笑、拍案叫絕。

例如有一篇，他寫有次在台北，不知怎樣糊裏糊塗地被人拉去參加一個文藝方向探討的座談會。一班人坐在一張橢圓形的長桌子，開始自我介紹。他形容場面非常「古怪」，那些人逐一站起來大聲列舉自己是某某博士的學歷，「都不說在當了博士之後做了些甚麼，也不說現在正在做甚麼，好像人生就在當了博士的那一剎間停止……」看到此處已會心微笑。然後到他了，他清清喉嚨道：「初中畢業。」想像那些自覺人生顛峰讀到博士級的參加者之錯愕表情，我簡直想站起來給倪匡鼓掌。他就是個可以用佻皮幽默方式，去應對人性各類愚昧荒謬的老頑童。老頑童到生命終結還拋出字謎「蒙C寵召」，其科幻小說忠實讀者定必心領神會。

究竟靈魂是否如倪匡曾提出的，是一個「記憶體」？又或腦電波是否可以穿越時空？他曾說過，自己想跟莊子的腦電波擁抱，問問莊子何解寫得出莫名其妙的文字，令他看了七十年都不明白所以……這些倪匡在地球上遊戲人間時曾拋出的科學想像，相信他現時去到另一時空正忙於大開眼界。