馬鞍山屋苑多擁海景 戶型多元 地產版 2022/07/08 分享： 分享： 馬鞍山區有逾20個私人屋苑，由1、2年樓齡的新晉屋苑，至逾20年以上的老牌屋苑不等，戶型選擇多元化，但區內另一個吸引之處，在於不少屋苑坐擁開揚海景，望吐露港、烏溪沙，以至海星灣、西沙一帶，各有捧場客， ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 銀湖‧天峰單邊大戶 擁海天一色景致 今日 銀湖‧天峰單邊大戶 擁海天一色景致 嵐岸內籠保持原裝 睡房四正 今日 嵐岸內籠保持原裝 睡房四正 迎海‧星灣2房另多用途房 望海星灣 今日 迎海‧星灣2房另多用途房 望海星灣 你可能感興趣 銀湖‧天峰單邊大戶 擁海天一色景致 今日 01:00 銀湖‧天峰單邊大戶 擁海天一色景致 嵐岸內籠保持原裝 睡房四正 今日 01:00 嵐岸內籠保持原裝 睡房四正 迎海‧星灣2房另多用途房 望海星灣 今日 01:00 迎海‧星灣2房另多用途房 望海星灣 馬鞍山 私人屋苑 迎海 雅典居 銀湖‧天峰 放盤 星漣海 海栢花園 馬鞍山中心 揚海