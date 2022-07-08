馬鞍山屋苑多擁海景 戶型多元

馬鞍山區有逾20個私人屋苑，由1、2年樓齡的新晉屋苑，至逾20年以上的老牌屋苑不等，戶型選擇多元化，但區內另一個吸引之處，在於不少屋苑坐擁開揚海景，望吐露港、烏溪沙，以至海星灣、西沙一帶，各有捧場客，

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