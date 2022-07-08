香港耽擱太久 重新上路

從1997年到2021年的24年間，香港的GDP扣掉通脹後，共上升90.8%，平均每年增長2.73%，至於人均GDP則共上升67%，平均每年增長2.16%，成績尚算不錯。有些人或會說，英佔年代不是更好嗎？從1972年至1997年，實質GDP平均年增長7%，人均GDP年增長則是5.07%，香港的確無愧於四小龍之稱。

回歸後GDP增逾9成 跑贏英國

但這是因為英國的因素嗎？我們再看看英國自己的表現，便知這更可能是一個負面因素：從1997年至2021年，英國實質GDP只增長了48.4%，遠遜香港的90.8%，人均GDP也只是上升了26.86%，同樣比不上同期的香港。英國自己也管不好，如何可管好香港？事實上，今天香港的人均GDP，早已超越了英國。

香港回歸後的經濟發展雖然及格，但在這25年間，香港卻曾經歷了多次磨難，亞洲金融風暴、長達6年的通縮、金融海嘯、歐債危機、反國教運動、非法佔中、美國發動的貿易戰、黑暴事件，美國搞的地緣政治，觸目驚心！但除了國際因素外，97後25年的香港民主程度，又高於97前25年的英佔時期，而英國的西方民主亦比香港成熟，不能不使人懷疑，所謂民主這玩意，並不見得是有利發展經濟的因素。

香港回歸以來，在政治上走了不少彎路，在摸索中前進，現在有可能已逐漸走上正軌。國家主席習近平的七一講話，與其說是一種指導性講話，不妨說是一種對過去25年的精確總結與論斷，香港繼續前進的方向又再現眼前。

要解讀其講話，可以用較深奧的辯證法哲學語言，但也可以用普通常識。習主席說了些甚麼？最重要的部分，應是4個「必須」：全面準確貫徹一國兩制方針，堅持中央全面管治權與特區高度自治權相統一，愛國者治港，保持香港的獨特地位與優勢。所謂「必須」，便是一定要貫徹的，不能拖延，而且4個「必須」全都有針對性，亦即過去貫徹得不太理想，否則何用提出？

西方國家不少不認同一國兩制的人總是認為，「一國」與「兩制」充滿矛盾，不會成功；但在商業世界中，一所母公司與其子公司擁有不同的管理制度和策略，又有何奇？母公司與子公司產權可以一致，子公司亦可以是一有限公司，進行一些母公司不想做的項目；既然商業世界可以有母公司及子公司，為何一國兩制便不可行？

管治權與自主權 並行不悖

母公司對子公司可擁有全面管治權，這完全可體現在母公司有權把子公司的管理人員炒掉，但在日常操作中，這無損於子公司的管理層有高度的自主權；若無出現大差錯，或一直沒違反母公司所訂下的方向，誰會無事找事干預它的方向？只是香港這25年來，一直有些人搞不清位置，以為子公司可完全不理會母公司的主權與利益，甚至井水犯河水，涉事者不被炒掉才奇怪。

愛國者當道 選舉才有適用性

愛國者治港更易理解。委派的CEO及一眾公司高層，怎可能會找一些熱衷於搞私幫生意、不把公司利益放在第一位的人去擔任？疑人不用、用人不疑，此乃普通管理常識，但香港過去硬是有一大批人頭腦發熱或是渾水摸魚，拒絕承認母公司的主權，公司要經歷一場地震是早晚之事，失去職位與人無尤。

在未來的一段很長時間，公司選人會十分慎重，若選舉辦法不能保證把權力交給願意保護公司利益的人，便不會靠選舉制度去配置權力。25年來，這個簡單的管理命題得不到落實，是拖慢香港發展的重要元兇，當管理人才中都是愛國者當道時，選舉的適用性才會再出現。

4個希望 冀港跟上國家發展

香港的獨特地位與優勢，中國當然不會放棄。一所母公司往往擁有多間子公司，後者又會有不同品牌的產品，建立品牌不易，產品有了品牌後，大家都知道其特性與優點，容易維持及推廣市場份額，公司沒有誘因不去維護品牌。香港用自由市場，幾乎沒有關稅，資金自由流通，行使普通法，這些優勢或特色市場熟悉得很，很多事香港做得到的，中國內地卻不方便，笨蛋才會自毀長城，放棄自己的優勢。

盡管中國要面對極為複雜的國際局勢，但它的發展動力還是勢不可擋的。無論香港能否跟得上，中國還是會向前跑，而且跑得很快。香港要是跟得上，並且能與內地互相推進，對香港及內地都大有好處。時間耽擱得已失久，未來5年不快馬加鞭重新上路，便趕不上了，所以習主席對香港還有4個「希望」：提高治理水準、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定，他再加一點關心關愛青年人。只要熟悉近年的港情，便都一定明白，這些希望全都是有的放矢，切中時弊。

▲ 盡管中國要面對極為複雜的國際局勢，但其發展動力仍是勢不可擋，香港要是跟得上，並能與內地互相推進，對香港及內地都大有好處。（資料圖片）